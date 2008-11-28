ВОЛЯ предлагает «Зиму за півціни»

С 01.12.2008 г. по 31.12.2008 г. компания ВОЛЯ запускает акцию для абонентов Воля Преміум ТВ – «Зима за півціни»!

В течение декабря абоненты, желающие пользоваться услугой Воля Преміум ТВ, могут заказать пакет «Україна і Світ» или «Всесвіт» всего за полцены – 16,50 грн/мес и 29,50 грн/мес соответственно.

Дополнительно к акционному предложению абоненты смогут оформить подписку и на тематические премиальные пакеты «Кіно» или «Спорт» (по 20 грн/мес).

Все абоненты, подключившиеся в период действия акции, могут пользоваться специальными условиями до 28.02.2009 года

Справка:

Расширенный пакет «Всесвіт» — состоит из более 100 телеканалов, и включает самые рейтинговые международные каналы различной тематики: кино, спорт, познавательные, развлекательные, информационные, музыкальные и другие.

Базовый пакет «Україна і світ» — включает более 60 телеканалов развлекательной, образовательной, информационной направленности, произведенными лучшими украинскими и международными телекомпаниями.

Более подробная информация об акции расположена на сайте компании в разделе Телевидение/Специальные предложения: http://volia.com/tv/news

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером телекоммуникационных услуг, и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг — кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

Алина Сигда

Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

Тел. / факс: 207-70-92

info@volia.com

www.volia.com