Киев. 28 ноября. УНИАН. Правозащитники осуждают незаконную практику засекречивания информации органами государственной власти.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ и правовой советник общественной организации Альянс “Майдан” Александр СЕВЕРИН.

Они напомнили, что в начале 2005 года Харьковская правозащитная группа и ВОО Альянс “Майдан” начали кампанию, направленную на прекращение такой практики и раскрытие противоправно засекреченных актов власти, в частности, путем инициации обращений и подписных кампаний, направления информационных запросов, подачи исков в суд. Как отметил Е.ЗАХАРОВ, в результате этой кампании Президент и Кабинет министров с 2006 года полностью прекратили применение отметок ограничения доступа “опубликованию не подлежит” и “не для печати”, Министерство юстиции и Служба безопасности Украины официально признали такую практику незаконной. Кабмин предоставил перечни правительственных правовых актов, которые имели незаконные отметки “не для печати” и тексты некоторых из них, также правительство приняло решение о снятии отметок с 1410 правительственных правовых актов (286 из них получили гриф “для служебного пользования”), изданных в 1991-2005 годах.

В свою очередь А.СЕВЕРИН рассказал, что на протяжении 2008 года ведется кампания мониторинга применения органами госвласти грифа “ДСП” – путем направления запросов о предоставлении перечней сведений, отнесенных к конфиденциальной информации, в 79 центральных органа и 27 облгосадминистраций и городских администраций Киева и Севастополя. По его словам, целью этого процесса является составление Национального реестра конфиденциальной информации государства. По информации правозащитников, на сегодняшний день не выразили желания сотрудничать и не предоставили ответа всего 14 центральных органов и одна ОГА – Запорожская. При этом и Запорожская ОГА, и несколько центральных органов власти присвоили даже своим перечням конфиденциальной информации гриф “ДСП”, сделав невозможным таким образом общественный контроль за этим аспектом своей деятельности. А.СЕВЕРИН сообщил, что ко всем “отказчикам” поданы судебные иски.