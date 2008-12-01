Cостоялось очередное заседание обновленного состава Координационного Совета Украинского сетевого информационного центра (UANIC)

26 ноября 2008 года в помещении Госкоминформатизации состоялось очередное заседание обновленного состава Координационного Совета Украинского сетевого информационного центра (UANIC) – коллегиального органа, который в соответствии с законодательством Украины осуществляет управление адресным пространством украинского сегмента сети Интернет, включая администрирование домена UA.

Во время заседания совета, как основной вопрос повестки дня, были рассмотрены принципы администрирования домена UA, которые должны быть реализованы в ближайшее время в Украине, а также принципы, на которых предусматривается завершение процесса переделегирования домена UA со стороны Интернет корпорации по присвоению номеров и адресов (ICANN) от частного лица – гражданина США Д. Кохманюка к уполномоченной публичной организации – Украинскому сетевому информационному центру (UANIC).

Координационным Советом было определено, что наилучшей моделью последующего администрирования домена UA является распределение административной и технической функции управления доменом UA, а также принятие новых Правил регистрации и пользования доменными именами в домене UA. Должно быть также обеспеченно публичное обсуждение Правил и утверждение их в соответствии с требованиями законодательства Украины. Такая модель администрирования домена UA, по мнению членов совета, отвечает цели достижения консенсуса между заинтересованными сторонами Интернет – сообщества, которые представляют интересы общественности, бизнеса и государства, а также отвечает рекомендациям ICANN относительно завершения процесса переделегирования домена UA.

Согласно определенным принципам, а также с целью обеспечения бесперебойности обслуживания пользователей доменных имен в домене UA, Координационный Совет считает, что функция технического обслуживания домена UA и обслуживание системы регистрации доменных имен могут и в последующем выполняться ООО «Хостмастер», которое было образовано администраторами публичных доменов в домене UA в 2001 году и которое добросовестно выполняет функцию технического сопровождения домена UA и действующей системы регистрации в нем. Административная функция, включая разработку и принятие Правил домена UA, определение требований и процедур регистрации доменных имен и аккредитации регистраторов в домене UA, порядка досудебного урегулирования доменных споров и пр. должны осуществляться Объединением предприятий «Украинский сетевой информационный центр», а именно его Координационным Советом.

Так, Координационным Советом принято решение пригласить ООО «Хостмастер» к переговорному процессу относительно разделения технической и административной функции в домене UA, разработки проекта общего соглашения и последующего завершения на принятых условиях процесса переделегирования домена UA со стороны ICANN в соответствии с национальным и международным правом.

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Координационный Совет Украинского сетевого информационного центра (УСИЦ) образован в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины «Об администрировании домена «.UA»» от 22.07.03р. № 447-р, как орган, который определяет порядок распределения адресного пространства, порядок и правила регистрация и использования доменных имен в украинском сегменте сети Интернет с учетом общественных интересов.

В состав Координационного Совета входят следующие представители организаций и органов государственного управления:

1. Рубан И.А., Председатель Государственного комитета информатизации Украины, Председатель Координационного Совета УСИЦ;

2. Колобов С.А., Председатель Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины;

3. Проживальский О.П., заместитель Министра транспорта и связи Украины – директор Государственного департамента связи;

4. Стефановский С.С., Заместитель Председателя Антимонопольного комитета Украины;

5. Фролов О.В., заместитель Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

6. Здзеба И.А., начальник Управления стратегии развития информационных ресурсов и технологии Секретариата Кабинета Министров Украины;

7. Синявский К.С., Член правления Ассоциации участников рынка Интернет в Украине (АУРИУ);

8. Корж Ю.В., представитель Ассоциации операторов связи «ТЕЛАС»;

9. Полищук В.Г., Президент Украинской национальной Интернет ассоциации (УНИА);

10. Бернатович А.С., Председатель Всеукраинской ассоциации компьютерных клубов (ВАКК);

11. Петухов И.М., член Правления УСПП, Глава комиссии по вопросам науки и технологий;

12. Попова Т.В., Председатель Правления Интернет Ассоциации Украины (ИНАУ), заместитель Председателя Координационного Совета УСИЦ.