Компания «Хенкель» сообщает о росте продаж в третьем квартале 2008 г.

Компания «Хенкель» сообщает о значительном росте продаж в третьем квартале 2008 г.

Приоритеты и цели «Хенкель» на период до 2012 г. — увеличение показателей доналоговой прибыли (EBIT) до 14%

• Объем продаж увеличился на 12%

• Органический рост продаж составил 3,5%

• Операционная прибыль (EBIT) с учетом корректировок увеличилась на 6,3%

• В регионах роста объем продаж увеличился на 24,1%

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в третьем квартале нам вновь удалось достичь хороших показателей органического роста», — заявил глава правления компании «Хенкель» Каспер Рорстед. — «Высокие показатели явились результатом работы всех на-ших бизнес-подразделений, каждое из которых продемонстрировало показатели выше среднерыночных. Благоприятная динамика была вновь во многом обеспечена за счёт регионов роста. Процесс интегрирования бизнесов National Starch, благодаря которым также обеспечен заметный рост общих показателей продаж, проходит в полном соответствии с планом». Говоря о целях финансового развития компании до 2012 года, г-н Рорстед особо подчеркнул, что «Компания «Хенкель» намерена твёрдо придерживаться курса на дальнейший рост и увеличение прибыльности бизнеса. Сосредоточиваясь на долгосрочных стратегических приоритетах компании, мы задаём для себя также чёткое направление для достижения наших среднесрочных целей».

Объем продаж компании в третьем квартале 2008 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% до уровня 3,76 млрд. евро. Таких высоких показателей удалось достичь благодаря хорошему органическому росту продаж и консолидации недавно приобретенных бизнесов National Starch. С учетом колебаний валютных курсов, показатели роста продаж достигли 15,8%. Органический рост продаж, т.е. рост, скорректированный с учетом влияния валютных курсов, а также приобретений и продаж активов, составил 3,5% на основании показателей всех бизнес-подразделений компании.

Операционная прибыль (EBIT – доходы от производственной деятельности за вычетом процентов и налогов) оказалась под влиянием затрат на реструктуризацию. Эти затраты в третьем квартале 2008 года составили 181 млн. евро (против 9 млн. евро за аналогичный период прошлого года). В основном это связано с реализацией глобальной программы повышения эффективности и интеграцией бизнесов National Starch. В результате EBIT сократилась до 191 млн евро. При этом скорректированная операционная прибыль, с учетом затрат на реструктуризацию и разовые приобретения, возросла на 6,3% — с 368 до 391 млн. евро.

Рентабельность оборота (EBIT) составила 5,1%, в то время как рентабельность с учетом корректировок уменьшилась с 11,0 до 10,4%. Это обусловлено в основном увеличением цен на сырье в подразделениях «Чистящие и моющие средства» и «Клеевые технологии». Доход от долевых участий увеличился на 2 млн. евро — до 24 млн. евро, преимущественно за счет долевого участия «Хенкель» в Ecolab. Затраты на нетто-проценты увеличились на 28 млн. евро — с -44 млн. до -72 млн. евро, в основном в результате покупки бизнесов National Starch. Соответственно, отрицательные финансовые показатели увеличились с -22 млн. евро до -48 млн. евро. Налоговая квота составила 25,2%.

Из-за снижения EBIT и увеличения отрицательных финансовых показателей чистая квартальная прибыль снизилась до 107 млн. евро. За вычетом процентов миноритарных акционеров (6 млн. евро), квартальная прибыль составила 101 млн. евро. С учетом корректировок и за вычетом процентов миноритариев, чистая квартальная выручка за третий квартал 2008 г. составила 251 млн. евро, что на 2,4% выше показателей прошлого года. Прибыль на привилегированную акцию снизилась до 0,23 евро. Прибыль на привилегированную акцию с учетом корректировок увеличилась на 3,5% — до 0,59 евро.

Показатели подразделений

Органический рост по подразделению «Чистящие и моющие средства» составил 3,4%. В целом объем продаж составил 1,068 млрд. евро, что на 1,4% выше показателя прошлого года. Колебания валютных курсов оказали негативное влияние в размере 2,1%. Операционная прибыль уменьшилась по сравнению с прошлым годом со 126 млн. евро до 117 млн. евро, что, тем не менее, составило наибольший квартальный показатель за текущий год. В значительной мере это отражает текущий рост цен на сырье, однако отрицательный эффект был несколько сглажен за счёт повышения цен и принятия мер по снижению издержек и повышению эффективности. При этом в расчёт показателей операционной прибыли по «Чистящим и моющими средствам» впервые включены расходы в размере 3 млн. евро, ранее включавшиеся в расходную часть научно-исследовательского подразделения. Органического роста как в сегменте чистящих, так и в сегменте моющих средств удалось достичь в первую очередь благодаря регионам роста, прежде всего Восточной Европы, в то время как ситуация в Западной Европе оставалась сложной.

Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, подразделению «Косметика и средства личной гигиены» удалось сохранить позитивную тенденцию и продемонстрировать хороший органический рост оборота в 3,4 процента. Хорошие показатели роста отмечены на рынках Северной Америки, Восточной Европы, Азии и Латинской Америки. Номинальный объём продаж составил 770 млн. евро, что несколько превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Рост с поправкой на колебания валютных курсов составил 3,3%. Операционная прибыль составила 96 млн. евро с ростом, с учетом колебаний валютных курсов, на 4,1%, несмотря на увеличение себестоимости производства. При этом в расчёт показателей операционной прибыли по подразделению впервые включены расходы в размере 2 млн. евро, ранее включавшиеся в расходную часть научно-исследовательского подразделения. Без учёта этих расходов, рост операционной прибыли составил 6,3%.

По подразделению «Клеевые технологии» отмечен рост на уровне 31.8%, главным образом за счёт приобретения соответствующих бизнесов компании National Starch. Номинальные показатели объёмов продаж выросли на 26,2% — до уровня 1,860 млрд. евро. Органический рост оборота составил 3,6%. Операционная прибыль увеличилась до 169 млн. евро; с учетом колебаний валютных курсов рост составил 8,1%. Показатели прибыли несколько снизились под влиянием удорожания сырья, расходов, связанных с интеграцией бизнесов National Starch (19 млн. евро) и расходов в размере 2 млн. евро, ранее проходивших по балансу научно-исследовательского подразделения. Отрицательное влияние недозагрузки производственных мощностей, связанной с падением спроса на рынках Северной Америки и Европы, также не удалось полностью скомпенсировать.

Регионы роста

В регионах роста (Восточная Европа, Африка, Ближний Восток, Латинская Америка и Азия за исключением Японии) продажи выросли на 24,1% до уровня 1,448 млрд. евро. Таким образом, доля от общего объема продаж составила 39%. С учетом колебаний валютных курсов, продажи выросли на 27,6%. Органический рост составил 13,5% при участии всех бизнес подразделений.

Основное долевое участие «Хенкель»

Оборот американской компании Ecolab Inc., Миннесота, США, где долевое участие «Хенкель» составляет 29,3%, достиг в третьем квартале 2008 года 1,626 млрд. долларов США, что на 15,1% превысило показатели прошлого года. Чистая квартальная прибыль увеличилась на 10,7% — до 126,2 млн. долларов США. Рыночная стоимость долевого участия составила на 30 сентября 2008 г. ок. 2,5 млрд. евро.

Прогноз на 2008 г.

С учетом развития бизнеса в течение истекших девяти месяцев 2008 года и приобретения бизнесов National Starch, состоявшегося 3 апреля 2008 года, компания «Хенкель» определила свой прогноз на весь 2008 финансовый год следующим образом:

«Хенкель» ожидает органического роста оборота (с учетом влияния валютных курсов, а также приобретений и продаж активов) в диапазоне от 3 до 5%.

«Хенкель» ожидает, что рост операционной прибыли (EBIT) с учетом затрат на реструктуризацию и разовые приобретения составит ок. 10% (показатели для сравнения за 2007 г.: 1 370 млн евро).

«Хенкель» также предполагает, что показатели роста прибыли на привилегированную акцию (EPS) будут находиться вблизи нижней границы диапазона от 1 до 9% (показатели для сравнения за 2007 г.: 2,19 евро).

Данный прогноз учитывает экономию от программы по увеличению эффективности и интеграции бизнесов National Starch.

Целевые финансовые показатели на 2012:

Целевые финансовые показатели компании «Хенкель» на 2012 г. предусматривают дальнейший рост органических показателей объёма продаж в сочетании с ростом операционной прибыли и прибыли на акцию. Сосредоточиваясь на выполнении своих стратегических приоритетных задач, «Хенкель» намерена добиваться дальнейшего роста и увеличения прибыли компании.

Увеличивать прибыльность предполагается прежде всего за счёт основного бизнеса «Хенкель». Намечен комплекс мер, направленный на существенно более эффективное использование компанией имеющегося делового потенциала. Значительная роль при этом отводится оптимизации системы управления активами и брэндами компании, внедрению инноваций и повышению эффективности. Значительный вклад в осуществление этих действий ожидается от успешной интеграции активов National Starch и реализации программы Global Excellence, запуск которой был анонсирован в феврале этого года.

Укреплению связей «Хенкель» с клиентами должно послужить введение системы каналов прямого клиентского взаимодействия и совместная выработка стратегических решений. Предусмотренное в рамках этого введение ряда дополнительных услуг призвано расширить возможности «Хенкель» по удовлетворению запросов потребителей.

Наконец, постоянное расширение возможностей сотрудников компании «Хенкель», штат которых превышает 55 000 по всему миру, — это ещё один фактор, определяющий дальнейший успех компании. «Хенкель» намерена и далее уделять повышенное внимание показателям основной деятельности и стремиться к максимальному многообразию кадрового состава как своему стратегическому конкурентному преимуществу.

Целевые финансовые показатели компании «Хенкель» на 2012 год следующие:

• Средний показатель органического роста продаж: 3 – 5%

• Показатель рентабельности продаж — с учётом корректировок: 14% к 2012

• Средний показатель роста прибыли на привилегированную акцию: более 10%.

Более подробную информацию по данным третьего квартала 2008 года можно найти в Интернете по адресу: http://www.henkel.com/ir

“Henkel - A Brand like a Friend”. Компания «Хенкель» уже более 130 лет является лидером в области технологий и производства товаров, которые делают жизнь людей легче, лучше и прекраснее. Компания «Хенкель», вошедшая в рейтинг 500 крупнейших мировых компаний журнала Fortune, работает в трех основных направлениях – «Моющие и чистящие средства», «Косметика и средства личной гигиены», «Клеевые технологии». В 2007 финансовом году объем продаж компании «Хенкель» составил 13,07 млрд. евро, операционная прибыль составила 1 344 млн. евро. В компании «Хенкель» работает более 55 000 сотрудников в разных странах мира. Жители почти 125 стран мира доверяют продукции и технологиям «Хенкель».

В Украине компания «Хенкель» представлена двумя юридическими единицами – «Хенкель Украина» и «Хенкель Баутехник (Украина)». Наиболее широко известны следующие бренды компании: моющие и чистящие средства – Persil, Pur, Bref, Silan, Perwoll, Rex, Losk; косметика и средства личной гигиены – Fa, Taft, Sсhauma, GlissКur, Seborin, Palette, Brillance, Natural&Easy, Diademine; строительные смеси, бытовые и обойные клеи– Ceresit, Thomsit, Момент, Metylan, Pritt, Makroflex; промышленные клеи и средства для обработки поверхностей – Teroson, Liofol, Dorus, Technomelt, Optal, Loctite.

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Татьяна Василенко

Менеджер по корпоративным коммуникациям

компании «Хенкель» в Украине

«Хенкель Украина»,

Тел.: +38 044 569 96 22

Факс: +38 044 569 96 01

e-mail: tatyana.vasilenko@ua.henkel.com

Анна Сердюк

Менеджер PR-проектов

компании «Хенкель» в Украине

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