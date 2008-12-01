«Газета по-киевски» меняет кризис на антикризис

С 29 ноября столичная «Газета по-киевски» начинает акцию и будет выходить с пометкой «Антикризис». Об этом заявляет пресс-служба «Издательства «ПрессЦентр».

«Это вовсе не означает, что «Газета…» будет фильтровать новости», - комментирует новость директор по развитию Вадим Балицкий.

Но сегодня в большей степени, чем обычно, сотрудники каждого СМИ, будь-то газета, журнал, телеканал или Интернет-сайт должны осознавать высокую степень своей ответственности за публикацию информации о том, что происходит в стране и в мире.

Главная задача «Газеты…» – объективно и своевременно подавать самые важные события и новости города и страны. Мы должны помочь читателю отфильтровать огромное кол-во новостей и получить квинтесенцию самого важного. Наша первоочередная задача в сложившейся ситуации делать акцент на экспертной независимой оценке этих событий, чтобы помочь читателю сориентироваться в происходящем и принять нужное своевременное решение.

А еще – предложить извлечь пользу из нынешней жизненной ситуации, какой бы сложной она не была. Ведь черные полосы бывают затем, чтобы за ними шли белые.

Материалы новой «антикризисной программы» на страницах «Газеты…» будут отмечены рубрикой «Антикризис».

ООО «Издательство ПрессЦентр» является учредителем и издателем Украинской Сети Городских Газет: «Газеты по-киевски» (Киев), «Газеты по-днепровски» (Днепропетровск), «Газеты по-харьковски» (Харьков), «Газеты по-одесски» (Одесса), «Газети по-львівськи» (Львов), «Газеты по-донецки» (Донецк), бесплатных выпусков «Газеты по-днепровски», «Газеты по-харьковски», «Газеты по-одесски», «Газети по-львівськи», «Газеты по-донецки», сети районных газет «Газета нашего района» (Киев).

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