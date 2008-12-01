Партия СПАС инициирует сбор информации у свидетелей и пострадавших от коррупционных действий депутатов разных уровней

Киев. 1 декабря. УНИАН. Партия ассамблея «Социал-патриотическая ассамблея славян» инициирует сбор информации у свидетелей и пострадавших от коррупционных действий депутатов разных уровней.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель партии Эдуард КОВАЛЕНКО.

По его словам, от имени партии он заявляет о необходимости консолидировать действия журналистских объединений и правозащитников в борьбе с коррупцией в контексте защиты журналистов, на которых оказывается давление со стороны коррупционеров во власти, которые, пользуясь имеющимися ресурсами, пытаются любым способом предотвратить распространение в масс-медиа информации об их преступной деятельности.

Э.КОВАЛЕНКО напомнил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провозгласил курс на борьбу с коррупцией наивысших эшелонах украинской власти, и партия СПАС, в свою очередь, решила сделать вклад в борьбу с коррупцией. “Мы инициативно собираем из открытых источников, от свидетелей и пострадавших информацию о коррупционных действиях депутатов разных уровней, с тем, чтобы потом передать правоохранительным органам и обнародовать в прессе», – сообщил Э.КОВАЛЕНКО и добавил, что “гражданский долг каждого – помочь государству очиститься от коррупционеров”.

В качестве примера он напомнил, что “на минувшей неделе от имени партии направил собранную информацию о коррупционной деятельности народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ в Генеральную прокуратуру и СБУ”. При этом Э.КОВАЛЕНКО заявил, что после этого на него и представителей СМИ стали осуществлять давление, требуя не обнародовать эту информацию. Учитывая это, Э.КОВАЛЕНКО обратился к руководителям журналистских организаций “стать на пути любых попыток давления на свободную прессу”.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Генеральная прокуратура отменила постановление прокуратуры Киева об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам Службы безопасности Украины о незаконном предоставлении гражданам в 2004 году статуса участников боевых действий Государственным комитетом Украины по делам национальностей и миграции, которое тогда возглавлял Г.МОСКАЛЬ.

6 ноября на брифинге в.и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что Служба безопасности передала в Генпрокуратуру материалы для возбуждения уголовного дела в отношении народного депутата от НУ-НС Г.МОСКАЛЯ.

«По результатам доследственной проверки СБУ задокументировано коррупционную деятельность народного депутата Г.МОСКАЛЯ, связанную, в первую очередь, с нарушением закона о статусе ветеранов войны», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, объяснив при этом, что речь идет о незаконном предоставлении документов “чиновникам или же просто взяточникам”, которые никакого отношения не имели к боевым действиям, а поэтому не имели никакого права считаться ветеранами.

Как сообщил сам Г.МОСКАЛЬ, 14 октября 2008 г. прокуратура города Киева отказала в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления в отношении должностных лиц Государственного комитета Украины по делам национальностей и миграции по материалам, якобы обнаруженным в СБУ в 2004 году.

4 ноября Шевченковский районный суд Киева закрыл производство по протоколу, составленному работниками СБУ по закону Украины о борьбе с коррупцией якобы за незаконное получение статуса участника боевых действий по материалам указанного выше госкомитета. Суд не нашел в предоставленных материалах состава коррупционных действий.

Также Г.МОСКАЛЬ заявил, что Госкомнацмиграции не имеет полномочий для предоставления гражданам статуса участника боевых действий.