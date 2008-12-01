На конец 2013 года в Украине заместительную поддерживающую терапию за счет бюджета будут получать 20 тысяч наркоманов - представитель Минздрава

Киев. 1 декабря. УНИАН. До конца 2013 года в Украине заместительную поддерживающую терапию за счет средств государственного бюджета будут получать, как ожидается, 20 тысяч потребителей инъекционных наркотиков.

Об этом сообщила на пресс-конференции в агентстве УНИАН начальник отдела сопровождения государственных и международных программ Комитета противодействия ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Украины Марина ЗЕЛЕНСКАЯ.

По ее словам, заместительную поддерживающую терапию начали предоставлять в Украине в июне текущего года, и по состоянию на 1 ноября эта терапия проводится уже в 64 лечебно-профилактических заведениях для 2039 человек, большинство из которых применяет метадон.

Она добавила, что более 50% задействованных в этой программе является ВИЧ-инфицированными.

В то же время М.ЗЕЛЕНСКАЯ сообщила, что предусматривается ввести эту терапию в 111 лечебно-профилактических заведениях (в этот перечень входят и действующие).

Начальник отдела Минздрава отметила, что введение такой терапии позволяет снизить уровень заражения ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков. По ее словам, согласно данным официальной статистики, по состоянию на 1 ноября в Украине зарегистрированы 137 937 ВИЧ-инфицированных, 70 300 из которых являются потребителями инъекционных наркотиков. Она добавила, что эксперты называют в несколько раз большие цифры.

Как сказала М.ЗЕЛЕНСКАЯ, по статистике, из всех ВИЧ-инфицированных 40% составляют потребители инъекционных наркотиков, еще 40% - инфицированные половым путем, 17,8% - дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями. По ее словам, достаточно тревожной является тенденция к увеличению инфицирования половым путем.

М.ЗЕЛЕНСКАЯ напомнила, что сегодня - Всемирный день борьбы со СПИД.