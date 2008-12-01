Украинское объединение лизингодателей призывает власть разработать план поддержки экономики Украины

Киев. 1 декабря. УНИАН. Украинское объединение лизингодателей призывает власть разработать план поддержки и стимулирования экономики Украины в условиях финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Украинского объединения лизингодателей Марина МУРГА.

По ее словам, в условиях развивающегося кризиса власть должна не самоустраняться, а действовать. При этом, считает эксперт, план действий и отчеты о выполненной работе необходимо публиковать, чтобы бизнес и население видели перспективы дальнейшего развития.

По словам генерального директора компании «Евро Лизинг» Романа ИВАНЕНКО, лизингодатели предлагают ряд мер, которые помогут стабилизировать ситуацию в экономике Украине. Со своими предложениями они обратились к Президенту Украины, премьер-министру, главе Нацбанка. Кроме того, специалисты отрасли призывают политиков прекратить политическую игру и начать работать на пользу страны.

В первую очередь, по мнению Р.ИВАНЕНКО, необходимо, чтобы государство погасило все задолженности центральных и местных бюджетов, а предприятия госсобственности –рассчитались с поставщиками товаров и услуг. По данным представителей объединения лизингодателей, эта задолженность составляет более 10 млрд. грн. Благодаря возвращению задолженности негосударственный сектор экономики получит оборотные средства и улучшит ликвидность.

Также эксперты считают, что необходимо провести денежные аукционы по приобретению социального жилья во всех областных центрах страны у застройщиков со степенью готовности объектов не менее 70%. Ориентировочный бюджет составит около 5 млрд. грн. По мнению специалистов, это обеспечит целевое вливание денег в строительную отрасль и сократит очереди на жилье.

Кроме того, необходимо анонсировать и обеспечить средствами центрального и местных бюджетов заказы на выполнение работ по строительству инфраструктурных объектов. По подсчетам инициаторов, ориентировочная смета на первый квартал составит 15 млн. грн. Это позволит поддержать объем работ в строительной отрасли в условиях снижения инвестиционной активности и обеспечить внутренний спрос на продукцию металлургической отрасли.

Также, по мнению экспертов, Нацбанк должен принять меры относительно реального курсообразования и стабилизировать гривню на уровне 6 грн. за 1 долл.

Кроме того, специалисты считают, что необходимо предоставить рассрочку на один квартал по оплате НДС, чтобы улучшить финансовое состояние предприятий. Также следует снизить налоговую нагрузку на предприятия, которые не увольняют людей и не снижают фонд оплаты труда. По мнению специалистов, это позволит уменьшить масштаб увольнений и снижения зарплат.

Кроме того, эксперты отмечают, что необходимо предусмотреть около 1 млрд. грн. на целевое рефинансирование аграрного сектора для проведения весенней посевной кампании.

По словам экспертов, обеспечить улучшение платежного баланса Украины можно за счет увеличения поступлений иностранной валюты в 2009 году. В частности, необходимо снять ограничения на приватизацию и проводить ее исключительно на денежных аукционах, отменить мораторий на продажу сельхозземель, ввести пятилетнее льготное налогообложение инвестиций нерезидентов на сумму более 1 млн. евро и снять все ограничения на экспорт сельхозпродукции.

Также, по мнению экспертов, следует принять комплексную программу импортозамещения, определив в ней товарные группы, и принять стимулирующие меры, в частности, по реинвестированию НДС, возмещению процентных ставок по инвестиционным кредитам. Целевые отрасли – транспортное машиностроение, энергетика, производство промышленных товаров народного потребления. Все это позволит сократить импорт по определенным товарным группам за счет внутреннего производства.