Администрация домена .UA намерена упростить регистрацию и усилить конкуренцию

Киев. 1 декабря. УНИАН. Основными направлениями развития домена .UA на ближайший год станут дальнейшее развитие конкуренции на рынке, улучшение качества обслуживания регистрантов доменных имен, упрощение и либерализация различных регистрационных процедур, а также большая юридическая формализация отношений на рынке доменных регистраций.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН администратор домена .UA Дмитрий КОХМАНЮК.

По его словам, для достижения этих целей до конца 2008 года администрация домена .UA намерена создать консультативный орган, состоящий из представителей различных сфер рынка и интернет-сообщества, и таким образом привлечь к процессу администрирования доменов все заинтересованные стороны.

«Администрация домена .UA полагает, что создание такого органа позволит повысить качество принимаемых решений и избежать конфликтов интересов в процессе развития домена .UA», – отметил он.

Д.КОХМАНЮК, в частности, не исключает, что в свете сегодняшних кризисных явлений в экономике будут повышены требования к регистраторам, так как от их финансовой стабильности зависит стабильность работы доменов пользователей. Так, по его словам, в случае банкротства регистратора владелец домена не сможет продлить срок действия домена, внести изменения (например, изменить провайдера) и т.п.

Д.КОХМАНЮК сообщил, что реформы здесь могут проходить в нескольких плоскостях. В частности, сегодня стоит вопрос о введении централизованной аккредитации регистраторов доменных имен, а также повышении требований к регистраторам при их аккредитации, например, в части их финансово-организационной состоятельности и технической надежности. По его словам, возможно, для потенциальных регистраторов будет введен страховой сбор, а для нарушителей правил регистрации и качества услуг – штрафные санкции, вплоть до лишения аккредитации.

По мнению Д.КОХМАНЮКА, введение централизованной аккредитации позволит регистраторам работать во всех доменных зонах, что приведет к повышению конкуренции на рынке регистрации доменных имен.

Справка УНИАН. 1 декабря считается официальным днем рождения домена .UA. В 1992 Джонатан ПОСТЕЛ (IANA) делегировал домен первого уровня кода страны .UA ведущим украинским интернет-специалистам, избранным интернет-сообществом, – Олегу ВОЛОЩУКУ и Игорю СВИРИДОВУ, и уже в 1993 году были делегированы 27 географических публичных доменов. Поначалу деятельность по администрированию доменов велась на общественных началах, а в 1994 г. О.ВОЛОЩУК по собственному желанию сложил с себя обязанности администратора домена .UA. Новым администратором домена .UA стал Д.КОХМАНЮК. 21 февраля 2001 г. неформальное общество UA NCG (Ukrainian Network Coordination Group / Украинская группа сетевой координации) приняло решение о создании ООО "Хостмастер" – юридического лица, основной целью которого является практическое воплощение принципов деятельности администратора .UA ccTLD. Действующие администраторы .UA ccTLD Д.КОХМАНЮК и И.СВИРИДОВ вместе с другими администраторами публичных доменов .UA вошли в состав его учредителей. 25 марта 2001 г. было заключено соглашение N1/2001 о передаче Д.КОХМАНЮКОМ и И.СВИРИДОВЫМ полномочий по администрированию домена .UA предприятию ООО "Хостмастер".

За это время количество доменов в украинской зоне домена .UA достигло более 382 тысяч, из них 134 768 – в домене com.ua, 71 778 – org.ua, 20 307 – net.ua. Наиболее популярные географические домены насчитывают 38 117 доменных имен kiev.ua, 16 031 – dp.ua (dnepropetrovsk.ua), 6005 – crimea.ua. Кроме того, за 2001-2008 гг. зарегистрировано 6672 приватных доменов второго уровня (по состоянию на 30 ноября 2008 г.).