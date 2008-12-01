В 2009 году может быть введена регистрация украинских доменов кириллицей

Киев. 1 декабря. УНИАН. В 2009 году может быть введена регистрация украинских доменов в кириллическом написании.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН администратор домена .UA Дмитрий КОХМАНЮК.

По его словам, уже в этом году планируется рассмотреть этот вопрос на консультационном совете, и «в 2009 году может быть введена регистрация украинских доменов в кириллическом написании».

«По крайней мере, я приложу все усилия для этого», – сказал Д.КОХМАНЮК.

Он также отметил, что регистрация украинских доменов в кириллическом написании позволит использовать в доменном имени вместо латинских символов русские и украинские буквы, что важно для тех компаний, которые хотели бы точно отражать в Интернете свои названия.

В то же время, по словам Д.КОХМАНЮКА, сроки введения регистрации украинских доменов в кириллическом написании могут оказаться достаточно длительными и в одной доменной зоне могут быть введены примерно за год, а во всех доменных зонах – за более длительное время.

Справка УНИАН. 1 декабря считается официальным днем рождения домена .UA. В 1992 Джонатан ПОСТЕЛ (IANA) делегировал домен первого уровня кода страны .UA ведущим украинским интернет-специалистам, избранным интернет-сообществом, – Олегу ВОЛОЩУКУ и Игорю СВИРИДОВУ, и уже в 1993 году были делегированы 27 географических публичных доменов. Поначалу деятельность по администрированию доменов велась на общественных началах, а в 1994 г. О.ВОЛОЩУК по собственному желанию сложил с себя обязанности администратора домена .UA. Новым администратором домена .UA стал Д.КОХМАНЮК. 21 февраля 2001 г. неформальное общество UA NCG (Ukrainian Network Coordination Group / Украинская группа сетевой координации) приняло решение о создании ООО "Хостмастер" – юридического лица, основной целью которого является практическое воплощение принципов деятельности администратора .UA ccTLD. Действующие администраторы .UA ccTLD Д.КОХМАНЮК и И.СВИРИДОВ вместе с другими администраторами публичных доменов .UA вошли в состав его учредителей. 25 марта 2001 г. было заключено соглашение N1/2001 о передаче Д.КОХМАНЮКОМ и И.СВИРИДОВЫМ полномочий по администрированию домена .UA предприятию ООО "Хостмастер".

За это время количество доменов в украинской зоне домена .UA достигло более 382 тысяч, из них 134 768 – в домене com.ua, 71 778 – org.ua, 20 307 – net.ua. Наиболее популярные географические домены насчитывают 38 117 доменных имен kiev.ua, 16 031 – dp.ua (dnepropetrovsk.ua), 6005 – crimea.ua. Кроме того, за 2001-2008 гг. зарегистрировано 6672 приватных доменов второго уровня (по состоянию на 30 ноября 2008 г.).