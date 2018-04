14 декабря будут подведены итоги ежегодного опроса журналистов “Украинский туризм глазами прессы”

Киев. 1 декабря. УНИАН. 14 декабря состоится подведение итогов ежегодного опроса журналистов “Украинский туризм глазами прессы”, организованного ассоциацией журналистов “Туристический пресс-клуб Украины”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы опроса.

Подобная акция проводится уже четвертый год.

Участниками опроса станут 50 журналистов Киева, Львова, Днепропетровска, Донецка и Харькова, работающих с туристическими изданиями, интернет-порталами, редакторы туристических рубрик еженедельников и ежедневных изданий.

Журналисты определят победителей в 15 номинациях, в частности, будут названы лучший туроператор по выездному и въездному туризму, по внутреннему туризму, лучшая авиакомпания и страховая компания, посольство страны, которое лучше всех занимается работой в туристической сфере.

“Эта акция с каждым годом набирает обороты, и все больше журналистов соглашаются ответить на вопросы анкеты. Тут нет какого-то ограниченного тайного круга журналистов, которые принимают участие в акции. Наоборот, нам самим чрезвычайно интересно, чтобы были охвачены регионы и все специализированные издания”, - заявил председатель ассоциации журналистов “Туристический пресс-клуб Украины” Игорь СЛИСАРЕНКО.

Он сказал, что организаторы и туристические компании, в свою очередь, также планируют отметить журналистов, активно освещающих тему туризма в украинских изданиях, в Интернете и на телевидении.

Подведение итогов ежегодного опроса журналистов “Украинский туризм глазами прессы” состоится в столичной гостинице “Опера” 14 декабря 2008 года.

Генеральный партнер - представительство в Украине “Польской Туристической организации”. Партнеры – The Leading Hotels of the World – организация отельного бизнеса, представляющая около 450 гостиниц и курортов в мире, и Тravel SiM – компания, предоставляющая услуги предоплаченного роуминга.