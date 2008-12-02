Политолог Карасев называет нереальным создание коалиции в составе БЮТ и Партии регионов

Киев. 2 декабря. УНИАН. Директор института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ называет нереальным вариант создания коалиции между Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов.

На пресс-конференции в УНИАН политолог назвал “возможным, но нереальным” сценарий, по которому БЮТ и Партия регионов создадут коалицию, после чего эта коалиция внесет изменения в Конституцию относительно избрания Президента в парламенте.

По его словам, есть определенные барьеры на пути к созданию такой коалиции.

В.КАРАСЕВ называет более реальным вариант, по которому парламент изберет председателя ВР, не создавая при этом коалицию. “Просто парламент заработает в ситуативном режиме, будут приниматься антикризисные законы, но оформления какой-то коалиции не будет”, - заметил он. Политолог связывает это с тем, что к созданию коалиции между БЮТ и Партией регионов не готовы внутри этих политических сил: “взрываются мины, которые были заложены в эти блоки, есть группировки в блоках, которые не хотят той или иной коалиции”.

В.КАРАСЕВ прогнозирует, что, скорее всего, со временем будет избран спикер парламента, Верховная Рада заработает, а затем будет решаться вопрос либо отставки правительства и замены его техническим правительством, либо досрочных выборов. При этом он не исключил, что возможна “самоотставка” правительства, поскольку премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не захочет работать без поддержки коалиции.