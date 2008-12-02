Адвокат считает незаконным решение Приморского суда Одессы, который приговорил журналиста к 6-ти годам лишения свободы

Киев. 2 декабря. УНИАН. Адвокат Виктор АГЕЕВ считает незаконным решение Приморского районного суда Одессы, который приговорил журналиста, экс-гендиректора одесской телекомпании «Академия» Игоря ЯКОВЛЕВА к 6-ти годам лишения свободы.

Об этом В.АГЕЕВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.АГЕЕВА, основанием для обвинения его подзащитного стал имущественный конфликт, который возник между И.ЯКОВЛЕВЫМ и ООО «Телерадиокомпания ОНЮА «Академия», учредителем которого является Одесская национальная юридическая академия.

Адвокат рассказал, что примерно три года назад И.ЯКОВЛЕВ был исключен из состава учредителей телекомпании и уволен с занимаемой должности. После этого журналист обратился в суд с требованием признать право собственности на оборудование, которое он приобрел за собственные деньги. В то же время один из учредителей телекомпании обратился в суд, предоставив документы, что именно им было приобретено оборудование, на которое претендовал И.ЯКОВЛЕВ.

Как отметил В.АГЕЕВ, в результате судебной тяжбы «имущественный конфликт был переведен в разряд уголовного права». По словам адвоката, в ходе судебного разбирательства были нарушены права журналиста «на объективное и тщательное судебное расследование».

Кроме того, в день оглашения приговора суд арестовал И.ЯКОВЛЕВА, находящегося на подписке о невыезде, что, по мнению адвоката, также является нарушением, поскольку приговор не вступил в законную силу.

Как отметил В.АГЕЕВ, И.ЯКОВЛЕВ был обвинен по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности в мошенничестве, подделке документов.

По мнению адвоката, приговор, вынесенный И.ЯКОВЛЕВУ, является не только суровым, но и абсолютно незаконным. В том числе и потому что Приморский суд Одессы незаконно действует, а судьи незаконно назначены на должности, утверждает В.АГЕЕВ.

Он пояснил, что соответствующий указ Президента о формировании суда не был скреплен подписями премьер-министра и министра юстиции, как предусмотрено действующим законодательством.

Возвращаясь к уголовному делу против журналиста И.ЯКОВЛЕВА, адвокат подчеркнул, что в приговоре отсутствует указание на состав преступления, в ходе судебного разбирательства не установлено, «чье право собственности было нарушено, кто является потерпевшим». По мнению В.АГЕЕВА, причиной вынесения данного приговора, как и возбуждение уголовного дела, являлась именно телепроект, в основе которого лежали журналистские расследования.

Справка УНИАН. И.ЯКОВЛЕВ руководил ТРК «Академия» в течение 2001-2005 годов. Уголовное дело в отношении И.ЯКОВЛЕВА возбуждено прокуратурой Приморского района по инициативе соучредителей ТРК «Академия» 31 января 2006 года - полгода спустя после того как он был освобожден от занимаемой должности гендиректора ТРК, а также после признания Малиновским райсудом Одессы этого увольнения незаконным. Сам И.ЯКОВЛЕВ утверждал, что был уволен «по идеологическим мотивам». После окончания очередного заседания суда 13 июня 2006 года И.ЯКОВЛЕВ был задержан милицией прямо при выходе из зала суда и доставлен в СИЗО. Однако через 3 дня суд признал задержание незаконным и освободил экс-гендиректора под подписку о невыезде, действие которой было продлено вплоть до вынесения обвинительного приговора.

В начале ноября 2008 года И.ЯКОВЛЕВ был признан виновным по статьям 366 и 191 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог и присвоение или растрата чужого имущества) и арестован по приговору Приморского райсуда Одессы.

До этого журналист работал над проектом «Динамит», который выходил на местной телекомпании STV.