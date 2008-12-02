Голосование на выборах городских председателей Ривне и Мукачево прошло без существенных нарушений – наблюдатели

Киев. 2 декабря. УНИАН. Представители гражданской сети “Опора” и всеукраинской молодежной общественной организации ”Фонд региональных инициатив” (ФРИ), которые наблюдали за ходом голосования на выборах городских председателей Ривне и Мукачево, не зафиксировали нарушений, которые бы повлияли на результаты волеизъявления.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили член координационного совета ривненского представительства ГС “Опора” Андрей ТОКАРСКИЙ и пресс-секретарь ВМОО ФРИ Марьяна САВИЦКАЯ.

По словам А.ТОКАРСКОГО, среди недостатков во время голосования в Ривне можно назвать слабую подготовку членов участковых избирательных комиссий. Также, добавил он, были зафиксированы попытки подкупа избирателей, в частности, студентов. Однако на подобные правонарушения, отметил представитель “Опоры”, сразу реагировали как наблюдатели, так и представители правоохранительных органов, поэтому они не приобрели массовый характер и не повлияли на окончательные результаты выборов.

“Нарушения, которые бы повлияли на результаты голосования во время выборов городского председателя Ривне, наблюдатели не зафиксировали”, - сказал А.ТОКАРСКИЙ.

Он также сообщил, что по данным параллельного подсчета голосов, проведенного активистами “Опоры”, в голосовании приняли участие немного более 42% избирателей, а победу на выборах со значительным отрывом одержал директор коммунального предприятия «Ривнеоблводоканал» Владимир ХОМКО, за которого проголосовали 32,6% горожан.

В свою очередь, говоря о выборах мэра Мукачево, М.САВИЦКАЯ отметила, что они состоялись “тихо и честно”. Она сообщила, что наблюдатели “Фонда региональных инициатив” работали на каждом участке, но существенных нарушений или фальсификаций не выявили.

В Мукачево данные экзит-полов свидетельствуют об убедительной победе лидера гонок Золтана ЛЕНДЬЕЛА, нынешнего исполняющего обязанности городского председателя. Такие данные подтвердили и предварительные подсчеты городской ТИК – за этого кандидата свои голоса отдали 67% жителей Мукачево при общей явке около 27%.

По мнению представителей общественных организаций, главным недостатком внеочередных выборов городских председателей Ривне и Мукачево является очень низкая явка избирателей. Члены организаций считают, что причиной низкой явки является усталость граждан от перманентных выборов, наличие среди кандидатов безоговорочного лидера гонок, а также “экономический кризис, который вынуждает людей больше беспокоиться о работе и заработной плате, а не о том, кто возглавит город”.