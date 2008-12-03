13-14 декабря 2008 года Кинологический союз Украины проводит две Международные выставки собак

13-14 декабря 2008 года в Международном выставочном центре по адресу Броварской проспект, 15, Кинологический союз Украины, под патронатом Киевского мэра, проводит две Международные выставки "Киевская Русь-2008", "Хрустальный кубок Украины-2008" и Парад чемпионов. Ожидается более трех тысяч участников, 25 всемирно известных экспертов, много зарубежных участников и гостей. В рамках выставок пройдет Международный чемпионата по обидиенс (послушание), будут проведены круглые столы по проблемам подготовки дрессировщиков и фигурантов ИПО-1 с участием Президента WUSV, SV Вольфганга Хекне и других зарубежных специалистов. Кроме этого, гостей выставки развлекут и порадуют многочисленные шоу-программы, которые сделают выставку настоящим праздником для каждой семьи. Приглашаем все средства массовой информации на великолепное кинологическое шоу, где будут представлены лучшие собаки Украины и зарубежья. Начало в 10.00.

Кинологический союз Украины (КСУ), член Международной кинологической федерации – самая массовая и авторитетная отечественная общественная организация, которая занимается разведением и защитой собак. Она объединяет в своих рядах тысячи соотечественников – больших ревнителей и настоящих профессионалов своего дела. Свыше 80 процентов чистопородных украинских собак имеют родословные, выданные Кинологическим союзом. Наши братья меньшие неоднократно становились победителями международных выставок и мировых чемпионатов. На последнем Euro Dog Show, которое проходило осенью этого года в столице Венгрии Будапеште, 16 украинских собак стали победителями Чемпионата Европе-2008. Это результат настойчивого труда украинских кинологов - энтузиастов.

Новое руководство КСУ, избранное на съезде 23 сентября 2007 года, проводит профессиональные кинологические реформы.

Приняты новые Племенное положение, Положение о судьях КСУ-МКФ, Положение о сертификатных выставках в системе КСУ, Положение о монопородных выставках, разрабатывается Положение о монопородных клубах. Организовались кинологические курсы. С успехом прошли разноуровневые выставки и в Харькове, Луганске, Одессе, Кировограде, Херсоне, Киеве, Кременчуге, Полтаве, Мариуполе, Севастополе, Сумах, Днепропетровске, Ялте, Житомире, Симферополе, в Виннице, Запорожье, Донецке, Киеве.

Задача КСУ- упорядочение украинской кинологической базы данных, быстрая обработка информации, выдача родословных и чемпионских .

Сегодня титулы могут оформляться прямо на выставке, родословная делается за месяц. Изменен внешний вид племенной документации для удобной работы с ней. В конце года КСУ планирует перейти на электронные племенные пакеты. Создан новый профессиональный сайт с горячей линией, где можно мгновенно получить всю необходимую информацию (http://www.uku.com.ua).

Пресс-центр КСУ

Тел.: (044) 531-37-63, 531-37-56