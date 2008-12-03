Киевская организация «Единого центра» считает необходимым отправить в отставку правительство Тимошенко

Киев. 3 декабря. УНИАН. Киевская городская организация партии «Единый центр» считает необходимым отправить в отставку правительство Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель организации Виктория ЛИСНИЧАЯ.

Она отметила, что сегодня задачей №1 в Верховной Раде Украины является избрание спикера. “Это должен быть человек, который сможет обеспечить формирование коалиции в новом формате”, – сказала В.ЛИСНИЧАЯ.

По ее словам, новая коалиция должна взять на себя ответственность за состояние дел в государстве. Председатель Киевской организации ЕЦ считает, что после этого “эта коалиция должна отправить популистское и непрофессиональное правительство Ю.ТИМОШЕНКО в отставку и сформировать новый состав Кабмина, который спасет страну от катастрофы”.

По словам В.ЛИСНИЧЕЙ, парламент, в свою очередь, должен заняться изменением модели власти и изменением избирательной системы. Она добавила, что если этого не произойдет в ближайшее время, то остается лишь один вариант – необходимо идти на досрочные парламентские выборы.