Решение о повышении тарифов на газ для населения было принято согласно Указу Президента для сбалансирования финплана «Нафтогаза» – глава НКРЭ

Киев. 3 декабря. УНИАН. Председатель Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики Валерий КАЛЬЧЕНКО заявляет, что постановление НКРЭ о повышении на 35% тарифов на газ для населения с 1 декабря было принято в соответствии с Указом Президента для сбалансирования финансового плана НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом В.КАЛЬЧЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Во исполнение Указа Президента Украины от 3 октября 2008 года, которым было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, Национальная комиссия приняла соответствующее решение относительно повышения тарифов на газ для населения. Основная цель этого решения – сбалансировать финансовый план НАК «Нафтогаз Украины», – сказал он.

При этом он добавил, что НКРЭ имела много дискуссий с различными органами относительно выполнения данного указа Президента, но, «к сожалению, НКРЭ не получила поддержки в этом вопросе от правительства, и Национальная комиссия как независимый орган регулирования приняла соответствующее решение 25 октября 2008 года, выдав постановление о повышении тарифов на 35%».

По его словам, в целом, НКРЭ выполнила указ Президента, но в деталях доработала его требования.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом «О ходе выполнения решения СНБОУ от 1 февраля 2008 года «О мерах по стабилизации финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», о ситуации на рынке природного газа, а также относительно состояния переговоров по условиям импорта российского природного газа для украинских потребителей.

В соответствии с Указом, НКРЭ рекомендовалось пересмотреть порядок формирования и установления розничных цен на природный газ для населения путем утверждения с 15 октября 2008 года лишь двух уровней цен: а) при условии, что природный газ используется для приготовления пищи и подогрева воды и не используется на отопление - 1326 грн. за 1 тыс. куб. метров (с учетом сумм НДС); б) при условии, что природный газ используется для отопления, приготовления пищи и подогрева воды - 516 грн. за 1 тыс. куб. метров (с учетом сумм НДС).

Напомним, 25 октября НКРЭ на своем заседании приняла решение о повышении на 35% тарифов на газ для населения с 1 декабря.

НКРЭ постановила в частности, что потребители первой категории, которые используют не более 2,5 тыс. кубометров газа в год, будут платить в среднем 495 грн. за 1 тыс. кубометров (при наличии газовых счетчиков – 46,36 коп. за 1 кубометр, учитывая НДС, при отсутствии газовых счетчиков – 53,16 коп.);

вторая категория потребителей при условии потребления природного газа не более 6 тыс. кубометров в год в среднем будет платить 737 грн. за 1 тыс. кубов (при наличии газовых счетчиков 1 кубометр газа будет стоить 73,2 коп., при отсутствии счетчика – 80,52 коп.);

третья категория при условии, что объем потребления природного газа не будет превышать 12 тыс. кубометров в год, в среднем будет платить 1 тыс. 502 грн. за 1 тыс. кубометров (при наличии счетчиков стоимость одного кубометра газа будет составлять 1 грн. 49,88 коп., при отсутствии газового счетчика – 1 грн. 64,82 коп.);

четвертая категория потребителей, объемы потребления природного газа которой будут превышать 12 тыс. кубометров в год, в среднем будет платить за 1 тыс. кубометров 1794 грн. (при наличии газового счетчика 1 кубометр потребленного газа будет стоить 1 грн. 79,04 коп., при отсутствии счетчика – 1 грн. 96,86 коп.).

10 ноября Министерство юстиции зарегистрировало данное постановление НКРЭ о повышении тарифов на газ для населения.

Предполагается, что потребители непосредственно начнут платить по новым тарифам с 1 января 2009 года.

Последний раз НКРЭ пересматривала в сторону повышения розничные дифференцированные тарифы на газ для населения в августе, они вступили в силу с 1 сентября 2008 года.