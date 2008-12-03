НКРЭ снизила тариф «Энергоатома» на отпуск электроэнергии в декабре на 5,4%

Киев. 3 декабря. УНИАН. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики снизила тариф НАЭК «Энергоатом» на отпуск электроэнергии в декабре на 5,4% до 13,46 коп. за кВт/ч .

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил глава комиссии Валерий КАЛЬЧЕНКО.

Он уточнил, что соответствующее решение зафиксировано постановлением комиссии №1337 от 27 ноября.

По его словам, тариф снижен на основании рекомендации Минтопэнерго для поддержки тепловой генерации и угольной промышленности.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ понизила тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом» на вторую половины ноября на 9,4% - с 14,24 коп. за кВт/ч до 12,9 коп. за кВт/ч.

С 1 декабря тариф компании должен быть возвращен на уровень 14,24 коп. за кВт/ч.