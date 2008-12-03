НКРЭ до апреля 2009 г. не намерена пересматривать тарифы на электроэнергию

Киев. 3 декабря. УНИАН. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики не намерена пересматривать тарифы на электроэнергию для всех групп потребителей до апреля 2009 года. При этом как прогнозную оптовую цену, так и розничные тарифы предполагается оставить на ноябрьском уровне.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил глава комиссии Валерий КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, в данном случае комиссия выполняет указ Президента Виктора ЮЩЕНКО о моратории на повышение тарифов на электроэнергию на период финансово-экономического кризиса.

«На протяжении первого квартала мы не предусматриваем пересмотр оптовых и розничных цен», - сказал он.

В то же время он не исключил, что после первого квартала следующего года цена на электроэнергию может быть пересмотрена с учетом ситуации, сложившейся к тому времени в экономике.

«К весне мы будем иметь больше информации. Я думаю, что мы будем принимать решение об изменении цен на электроэнергию для наших потребителей. Сегодня мы имеем предварительные расчеты относительно неизменного уровня цен на электроэнергию до конца 2009 года. Рассматриваем те финансовые небалансы (энергокомпаний - УНИАН) которые возникают в этом году, для того чтобы найти источник их компенсации», - отметил глава НКРЭ.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ оставила прогнозную оптовую цену электроэнергии на декабрь 2008 года на уровне ноября – 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС). При этом розничные тарифы энергоснабжающих компаний, установленные НКРЭ на декабрь, практически не изменились по отношению к установленным в ноябре.