Музыковед Казиник призывает украинцев больше внимания уделять культурному возрождению нации

Киев. 3 декабря. УНИАН. Всемирно известный музыкант, музыковед, эксперт Нобелевского концерта Михаил КАЗИНИК призывает украинцев больше внимания уделять культурному возрождению нации, которое станет гарантией преодоления кризисов.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, Украина, как и другие постсоветские страны, "на первое место должна поставить культуру".

"Сейчас время говорить о величии культуры Украины, которая рождена гениальным народом, о ее вкладе в европейскую, мировую культуру", - сказал М.КАЗИНИК. По его убеждению, искусство и культура - "это всегда гармония", в противном случае - пустота.

При этом он отметил: "В любом народе должно быть вечное. И если народу все время давать только хлеб и политику, это - путь к сатанизму".

М.КАЗИНИК отметил, что везде наблюдается "распад сознания", и "единственное, что может послужить противовесом этому - раскрытие творческого потенциала".

В связи с этим, обращаясь к родителям, он сказал: "Если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал Нобелевским лауреатом, начинайте не с химии или физики, а с музыки: в ней коды ко всем открытиям".