В декабре в Украине и Польше пройдет Восьмой международный фестиваль “Jazz Bez”

Киев. 3 декабря. УНИАН. 5-14 декабря в Украине и Польше состоится Восьмой международный фестиваль “Jazz Bez”.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН организатор фестиваля, пресс-секретарь творческого объединения “Дзыга” (Львов) Юрко ВОВКОГОН, на протяжении 10 дней в 9 городах Украины и Польши выступят 24 коллектива и 93 музыканта из 12 стран мира – США, Польши, Литвы, Латвии, Германии, Швеции, Великобритании, Франции, России, Румынии, Италии и Украины. К традиционным местам проведения фестиваля - Львову и Перемышлю - присоединились украинские города Севастополь, Киев, Луцк, Тернополь и польские – Люблин, Санок и Ярослав.

Среди наиболее знаковых имен фестиваля: Давыд ГОЛОЩЁКИН (Санкт-Петербург), Петрас ВИШНЯУСКАС (Вильнюс), Мирча ТИБЕРИАН (Бухарест), Клаус КЮГЕЛЬ (Кельн), Яцек КОХАН (Варшава), Энцо РОККО (Кремона), “Laboratorium” из Польши и “Saga Quartet” из Литвы, и три лучших саксофоніста 2008 года: Матч ГУСТАФССОН, Петер БРОЦМАНН и Кен ВАНДЕРМАРК.

По словам пресс-секретаря, изюминой нынешнего “ДжазБеза” станет сочетание в рамках одного фестиваля максимального количества джазовых стилей и различных техник исполнения от мастеров джаза из многих стран.

В Киеве фестиваль “Jazz Bez” будет презентоваться в рамках постоянного проекта “Львовская площадь”, призванного демонстрировать столичной публике “изюминки” львовской творческой жизни.

14 декабря в Доме художника состоится концерт львовской группы “Shockolad + PL” и “Bogna Kicinska Jazz Project” из Варшавы, который совместит джаз, фольк, электронику и драм-н-бейс.