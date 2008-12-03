В ближайшее время в Украине вряд ли появится прозрачная тарифная система перевозок – эксперт

Киев. 3 декабря. УНИАН. В Украине в ближайшее время вряд ли появится прозрачная тарифная система перевозок.

Об этом заявил руководитель аналитической группы консорциума «Менеджмент Консалтинг Груп» (МКГ) Дмитрий ПОДТУРКИН сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему экспертной оценки редакции тарифного справочника и его роли в развитии железнодорожного транспорта Украины.

«По крайней мере, минимальные условия для этого (для появления прозрачной тарифной системы перевозок – УНИАН) – это реформирование», – сказал Д.ПОДТУРКИН

По его словам, сегодня главной проблемой является непрозрачность тарифных отношений и невозможность перевозчиков влиять на их формирование. «Вторая глобальная проблема – нестабильность системы, которая не позволяет планировать долгосрочную эффективность вложений. Третье – отсутствие четкого механизма предоставления скидок по вагонам, который видоизменяется несколько раз в год. А введение тарифного справочника должно реализовать идею привлекательности инвестиций в перевозки», – считает Д.ПОДТУРКИН.

Эксперты консорциума МКГ считают, что наиболее заинтересована во внедрении справочника тарифов по перевозкам «Укрзализныця».

По мнению Д.ПОДТУРКИНА, тарифный справочник может быть утвержден с 1 января 2009 года, однако это не означает, что новые тарифы начнут действовать.