Завтра обманутые пайщики КСП «Агрофирма «Рубежовская» проведут предупредительную акцию возле Секретариата Президента

Киев. 3 декабря. УНИАН. Завтра, 4 декабря, общественная организация «Защита обманутых пайщиков КСП «Агрофирма «Рубежовская» проведет предупредительную акцию возле Секретариата Президента с вручением открытого обращения к Президенту Украины и главе Верховного Суда Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции УНИАН сообщил глава организации Виталий ПАСКАЛЬ.

«Завтра в 8.30 мы проведем предупредительную акцию возле Секретариата Президента Украины с вручением открытого обращения к Президенту Украины. Если это не поможет, такую же акцию мы проведем у здания Верховного Суда. Если же наши меры не будут иметь никакого эффекта, мы просто всех заинтересованных жителей Украины соберем на акцию протеста с перекрытием варшавской и житомирской трассы», - сказал он.

По словам В.ПАСКАЛЯ, на протяжении сентября 2004 года - марта 2005 года около 1 тыс. га земли КСП «Агрофирма «Рубежовская», которая расположена в селе Михайловка-Рубежовка (Киево-Святошинского р-на Киевской обл.) пайщики были вынуждены продать по мизерным ценам - около 10-20 тыс. грн. за 3 гектара.

Как пояснила юрист Ольга КАРПЕНКО, в 2006 году к ней обратились пайщики, предоставили копии документов, которые свидетельствовали о том, что они получили деньги за свои земельные паи.

«Изучив сложившуюся юридическую ситуацию, мы единогласно пришли к выводу обо всех правовых возможностях для того, чтобы обратиться в суд с признанием того факта, что на самом деле в период с сентября 2004 года по март 2005 года произошла массовая скупка земельных долей (паев), что было запрещено законом, как и сейчас», - сказала она.

По словам юриста, несмотря на доказательства, которые свидетельствовали о незаконной скупке земель, со временем оказалось, что «суды своими решениями легализируют запрещенную законом продажу и покупку земельных долей (паев)».

По данным О.КАРПЕНКО, около 300 пайщиков обратились в суд с однотипными исками, в которых они требуют признать недействительной продажу земельные паев, поскольку это прямо запрещено законодательством (действует мораторий на продажу сельскохозяйственных земель).

Юрист отметила, что Киево-Святошинский райсуд и Апеляционный суд Киевской области отказали в удовлетворении требований пайщиков, игнорируя письменные доказательства. О.КАРПЕНКО подчеркнула, что в решениях судов ни словом не упоминаются обстоятельства, изложенные в исках и апелляционных жалобах, не оцениваются доказательства, поданные в подтверждение этих обстоятельств.

В то же время отдельные судьи Верховного Суда по идентичным делам принимают диаметрально противоположные по содержанию решения.

В.ПАСКАЛЬ добавил, что пайщики неоднократно обращались к Президенту, премьер-министру, главе Верховного Суда, в Генпрокуратуру с требованием разобраться в ситуации, однако их обращения остались без реакции.