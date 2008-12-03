Донецкий юрист заявляет о давлении на него со стороны СБУ

Киев. 3 декабря. УНИАН. Директор донецкой юридической фирмы «Элит Консалтинг» Дмитрий БИЛАН утверждает, что сотрудники Службы безопасности Украины оказывают на него давление, требуя предоставления компрометирующих материалов на народного депутата от БЮТ Александра ШЕПЕЛЕВА.

Об этом Д.БИЛАН заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Сотрудники СБУ требуют от меня сделать донос на депутата А.ШЕПЕЛЕВА и оказывают на меня психологическое давление», - заявил Д.БИЛАН.

По его словам, это началось после того, как 21 октября он был вызван без повестки в Донецкое региональное управление СБУ на собеседование, во время которого интересовались об упомянутом народном депутате.

«Я считаю действия сотрудников СБУ Донецкой области незаконными. Те вопросы, которые мне задавались, являются поиском компромата на А.ШЕПЕЛЕВА: из ста процентов вопросов, которые задавались, десять касались меня, а остальные – депутата, с которым я не знаком», - сообщил Д.БИЛАН.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, он сообщил, что кроме него в СБУ вызывались некоторые другие сотрудники «Элит Консалтинг», а также компании «Эверест», соучредителем которой является Д.БИЛАН, от которых также работники СБУ требовали предоставления компрометирующей информации на депутата.

Д.БИЛАН также сообщил, что “обратился с письмом к А.ШЕПЕЛЕВУ, с просьбой защитить меня от посягательств СБУ. Пока ответа не получил”. “В то же время, - сказал он, - после направления письма я заметил за собой наблюдение со стороны СБУ, имеющее откровенно демонстративный характер. Вероятно, это – своеобразное психологическое давление».

Кроме того, Д.БИЛАН сказал, что не собирается обращаться с жалобой на действия сотрудников СБУ в соответствующие государственные институты, поскольку не верит в их помощь.