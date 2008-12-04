Донецкий юрист заявил о давлении на него со стороны СБУ

Киев. 3 декабря. УНИАН. Директор донецкой юридической фирмы «Элит Консалтинг» Дмитрий БИЛАН утверждает, что сотрудники Службы безопасности Украины осуществляют на него давление, требуя предоставления компрометирующих материалов на народного депутата от БЮТ Александра ШЕПЕЛЕВА, с которым, по словам Д.БИЛАНА, он не знаком. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Сотрудники СБУ требуют сделать донос на депутата Александра ШЕПЕЛЕВА и осуществляют на меня психологическое давление», - сказал Д.БИЛАН.

По словам Д.БИЛАНА, это началось после того, как 21 октября его без повестки вызывали в Донецкое региональное управление СБУ на беседу, во время которой интересовались народным депутатом Украины А.ШЕПЕЛЕВЫМ.

«Я считаю действия сотрудников СБУ Донецкой области незаконными. Те вопросы, которые мне задавали, являются поиском компромата на депутата ШЕПЕЛЕВА: из ста процентов вопросов, которые задавались, десть касались меня, а остальные – ШЕПЕЛЕВА, с которым я не знаком», - отметил Д.БИЛАН.

В то же время, отвечая на вопросы журналистов он сказал буквально следующее:

«Я не стал обращаться, потому что мне прямо сказали, что это прямое указание руководства СБУ в Киеве. И поэтому все мои жалобы, как обычно. Я часто пишу жалобы от имени клиентов. Все будут неудовлетворены. И на них не будет обращено внимание, потому что это одно учреждение.

И их командир, который, фамилию я уже называл. СКЛЯР, ну так сказали. Ну я не знаю, может это не так, может это все неправда. Я не думаю что это так, но если писать в службу на службу, то это не приведет к желаемому результату. К прекращению каких-то незаконных действий, если эти действия инициированы именно этим руководством», - сказал Д.БИЛАН.