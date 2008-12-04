Издательство “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” презентовало украинское издание новой книги Джоан Ролинг ”Сказки Барда Бидла”

Киев. 4 декабря. УНИАН. Издательство ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” сегодня презентовало украинское издание новой книги автора серии книг о Гарри Поттере Джоан РОЛИНГ - “Сказки Барда Бидла”.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор издательства Иван МАЛКОВИЧ, таким образом, ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” приняла участие в мировой премьере книги, потому что именно сегодня новое произведение Дж.РОЛИНГ презентуют в Великобритании, США и многих других странах мира.

«Это разные сказки. Они тревожат, они дают большую пищу для размышлений», - сказал И.МАЛКОВИЧ. По его мнению, “Сказки” будет интересно читать и детям, и взрослым, потому что за простыми словами автора кроются вещи, которые побуждают к серьезным размышлениям.

Особенность нового произведения Дж.РОЛИНГ - наличие иллюстраций, выполненных самой писательницей, тогда как во всех семи книгах о Гарри Поттере она запретила делать хотя бы один рисунок, чтобы читатели сами представляли себе героев и события. К тому же, каждая новая сказка сопровождается комментарием героя предыдущих книг профессора Албуса Дамблдора, который представляет прочитанное в несколько ином свете.

Кроме этого, писательница собственноручно разработала дизайн и оформление обложки. Она также выставила требование издавать все книги во всех странах с разными языками именно с такими иллюстрациями и обложкой, поэтому английское издание внешне не отличается от украинского ничем, кроме языка.

И.МАЛКОВИЧ также сообщил, что издание является не коммерческим, а благотворительным, поэтому 25% средств от продажи каждого экземпляра книги будут перечислены международной благотворительной организации “Детская группа высокого уровня”, которая вместе с Дж.РОЛИНГ помогает обездоленным детям Восточной Европы. Он добавил, что часть нынешнего тиража ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” передаст детским домам в Украине.

Со своей стороны, переводчик Виктор МОРОЗОВ рассказал об истории появления «Сказок Барда Бидла», заметив, что после издания седьмой книги о Гарри Поттере Дж.РОЛИНГ пообещала больше не возвращаться к этому персонажу. Но, по его словам, она написала “Сказки” в подарок людям, которые помогали ей в издании серии “Гарри Поттер”, а одну книгу продала на благотворительном аукционе.

После этого автор получила много обращений читателей с просьбой издать книгу для широкой общественности и согласилась, поставив условие относительно благотворительного использования средств от продажи этого издания. В то же время, отметил В.МОРОЗОВ, Дж.РОЛИНГ придерживалась слова, и ни разу не вспомнила Гарри Поттера, называя его любимым учеником профессора Дамблдора или как-то иначе, но не по имени.

«Сказки Барда Бидла» с сегодняшнего дня уже есть в продаже в книжных магазинах. Первое издание вышло тиражом лишь 10 тысяч экземпляров, потому что издатели побоялись рисковать и делать тираж больше из-за нынешней экономической ситуации. Они также надеются, что в магазинах книга будет стоить от 25 грн., и будет дешевле, чем российское издание.

Как подчеркнул И.МАЛКОВИЧ, ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” сознательно продает “Сказки” на 8-9 грн. дешевле - по 20 грн. за экземпляр, учитывая благотворительную направленность книги.