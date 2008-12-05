Эксперты считают безосновательными выводы медиков об угрозе эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине

Киев. 5 декабря. УНИАН. Эксперты считают безосновательными выводы украинских медиков об угрозе эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине.

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции в УНИАН заявил президент общественного объединения “Лига защиты гражданских прав” Вячеслав КОСТЫЛЕВ.

Он отметил, что учеными давно доказано, что СПИД не является инфекционным заболеванием и не передается путем от человека к человеку. По его словам положительный тест на ВИЧ может быть показан при огромном количестве состоянии человека. В частности, отметил В.КОСТЫЛЕВ, при более 60-ти состояний человека.

Это – беременность, переливание крови, инфекция верхних дыхательных путей, грипп, недавно перенесенная вирусная инфекция или вакцинация от гриппа, гепатита B, столбняка, герпес, гемофилия, лихорадка, малярия и т.д.

«Подавляющее большинство населения Украины в тот или иной период своей жизни попадает в эту категорию, когда хотя бы на какое-то время тест может быть положительным», - сказал он. При этом В.КОСТЫЛЕВ подчеркнул, что «основная причина смерти от СПИДА в цивилизованных странах - это лечение препаратами типа антиретровирусной заместительной терапии».

По его словам, тот резонанс, который существует вокруг темы СПИДа, связан только с финансовым фактором. «Правда о СПИДе невыгодна тем, кто обслуживает эту тему, – производителям препаратов, тестов, презервативов и общественным организациям», - сказал он.

Со своей стороны доктор биологических наук Наталья ОКОЛИТЕНКО отметила, что синдром приобретенного иммунодефицита - это старое как мир явление. «Синдром иммунодефицита не является причиной выдуманного вируса ВИЧ», - сказала она.

В свою очередь, доктор технических наук, профессор, директор Института информационно-волновых технологий Николай КОЛБУН сообщил, что в Украине, по данным Министерства здравоохранения Украины, за 20 лет зарегистрировано 128 тысяч ВИЧ инфицированных. «Разделите на 20 лет. Где эпидемия?», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря с. г. начальник отдела сопровождения государственных и международных программ Комитета противодействия ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Украины Марина ЗЕЛЕНСКАЯ сообщила, что по данным официальной статистики, по состоянию на 1 ноября 2008 года в Украине зарегистрированы 137 тыс. 937 ВИЧ-инфицированных, 70 тыс. 300 из которых являются потребителями инъекционных наркотиков. Она добавила, что эксперты называют в несколько раз большие цифры.