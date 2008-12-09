«Другая Украина» призывает украинский народ объединиться в борьбе за свои права

Киев. 8 декабря. УНИАН. Общественное патриотическое движение “Другая Украина” призывает украинский народ объединиться в борьбе за свои права.

Об этом заявил координатор Общественного патриотического движения “Другая Украина” Алексей АЛЕКСАНДРОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, ”Другая Украина” - против старой власти, бедности, втягивания Украины в военные блоки, военные и военно-экономические авантюры. Мы выступаем за то, чтобы Украина стала центром общеевропейского большого союза от Парижа до Токио, который сейчас формируется".

«Проект должен объединить всех людей доброй воли, которые желают Украине счастливого будущего. Проект должен поднять народ Украины на борьбу за свои права. Мы призываем все организации присоединяться к нашему движению», - сказал А.АЛЕКСАНДРОВ.

В свою очередь, координатор проекта Оксана ШКОДА подчеркнула, что “сегодня Украине необходима объединительная сила, которая смогла бы противостоять нынешнему правящему режиму. Этот проект не является партией и даже, можно сказать, не является организацией – это сугубо сетевая структура, которая будет действовать в отдельных регионах в своих форматах”.

Деятели “Другой Украины” также выдвинули требование к Президенту Украины, премьер-министру и депутатам Верховной Рады Украины "покаяться" перед народом Украины за антинародную политику, непрофессионализм, развал экономики, расхищение государственной собственности, геноцид, дискредитацию страны на мировом уровне.

В свою очередь, представители политической партии “Братство”, присутствующие на пресс-конференции, осыпали деятелей “Другой Украины” перьями и накинули на них сетку. “Вот так необходимо поступать с сетевой псевдопатриотической организацией!”, - заявил лидер “Братства” Дмитрий КОРЧИНСКИЙ. После этого с призывом “Слава Украине!” он вместе со своими соратниками покинул зал.

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«Другая Украина» призывает украинский народ объединиться в борьбе за свои права

Киев. 8 декабря. УНИАН. Общественное патриотическое движение “Другая Украина” призывает украинский народ объединиться в борьбе за свои права.

Об этом заявил координатор Общественного патриотического движения “Другая Украина” Алексей АЛЕКСАНДРОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, ”Другая Украина” - против старой власти, бедности, втягивания Украины в военные блоки, военные и военно-экономические авантюры. Мы выступаем за то, чтобы Украина стала центром общеевропейского большого союза от Парижа до Токио, который сейчас формируется".

«Проект должен объединить всех людей доброй воли, которые желают Украине счастливого будущего. Проект должен поднять народ Украины на борьбу за свои права. Мы призываем все организации присоединяться к нашему движению», - сказал А.АЛЕКСАНДРОВ.

В свою очередь, координатор проекта Оксана ШКОДА подчеркнула, что “сегодня Украине необходима объединительная сила, которая смогла бы противостоять нынешнему правящему режиму. Этот проект не является партией и даже, можно сказать, не является организацией – это сугубо сетевая структура, которая будет действовать в отдельных регионах в своих форматах”.

Деятели “Другой Украины” также выдвинули требование к Президенту Украины, премьер-министру и депутатам Верховной Рады Украины "покаяться" перед народом Украины за антинародную политику, непрофессионализм, развал экономики, расхищение государственной собственности, геноцид, дискредитацию страны на мировом уровне.

В свою очередь, представители политической партии “Братство”, присутствующие на пресс-конференции, осыпали деятелей “Другой Украины” перьями и накинули на них сетку. “Вот так необходимо поступать с сетевой псевдопатриотической организацией!”, - заявил лидер “Братства” Дмитрий КОРЧИНСКИЙ. После этого с призывом “Слава Украине!” он вместе со своими соратниками покинул зал.