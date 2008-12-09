Адвокат Мусиенко заявляет, что милиция Киева пытается оправдать своего сотрудника, совершившего противозаконные действия

Киев. 9 декабря. УНИАН. Сотрудники милиции Киева, пытаясь защитить ”честь” мундира своего коллеги, подполковника Главного управления МВД Украины в г. Киеве Петра Б., незаконно возбудили уголовное дело против двух молодых киевлян - Дмитрия ТКАЧЕНКО и Александра МАРТЫНЮКА.

Об этом заявил адвокат Д.ТКАЧЕНКО Олег МУСИЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: ”МВД Украины защищает ”честь” мундира путем возбуждения уголовных дел. Грубое нарушение прав человека и гражданина в Украине”.

Адвокат сообщил, что Д.ТКАЧЕНКО и А.МАРТЫНЮК обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, - “в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшемся особой дерзостью, которое совершено группой лиц”.

Относительно обстоятельств инцидента О.МУСИЕНКО сообщил следующее. Молодые люди принимали участие в несанкционированных уличных автомобильных гонках, которые проходили ночью 1 июня 2008 г. на участке новопостроенной дороги между станциями метро “Бориспольская” и “Красный Хутор”. На этом участке предусмотрено движение автомобилей лишь в одном направлении, о чем указывают дорожные знаки, категорически запрещающие движение в противоположную сторону.

Однако около двух часов ночи на эту дорогу выехал автомобиль “Мицубиси Паджеро Спорт”, который, игнорируя запретительные дорожные знаки и предупредительные ленты организаторов гонок, двигался в запрещенном направлении. Создав аварийную ситуацию и чуть не столкнувшись со встречным автомобилем, водитель джипа остановился лишь перед линией старта, где движение заблокировали участники гонок и их автомобили.

Д.ТКАЧЕНКО подошел к машине и хотел объяснить водителю, что тот создает опасную ситуацию, но пассажирка автомобиля его грубо выругала, а водитель резко начал движение, переехав задним колесом ногу парня. Д.ТКАЧЕНКО и А.МАРТЫНЮК на автомобиле последнего догнали “Мицубиси”. Из джипа вышел водитель, который, по словам адвоката, стал стрелять в парней резиновыми пулями. При этом Д.ТКАЧЕНКО получил два огнестрельных ранения, которые можно классифицировать как “тяжкие телесные повреждения”.

Как рассказал адвокат, водителя "Мицубиси Паджеро" задержали сотрудники Дарницкого райотдела милиции, применив силу, потому что он не хотел выполнять указания правоохранителей. Было возбуждено уголовное дело. Позже выяснилось, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Было установлено, что он является подполковником милиции и служит в ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Как утверждает О.МУСИЕНКО, милиционер, используя служебное положение, оказывает давление на следствие, в результате чего дело фальсифицируется. Сейчас милиционер признан потерпевшим по данному делу, а граждане, которым он нанес тяжкие телесные повреждения, подсудимыми. В то же время, по словам адвоката, все материалы дела свидетельствуют совсем об обратном.

“Изучением материалов данного уголовного дела установлено, что вопреки положениям статей 1, 3, 8, 19, 55, 56 Конституции Украины и статей 5 и 22 Уголовно-процессуального кодекса Украины, это дело органом досудебного следствия расследовалось не всесторонне, необъективно и неполно и с обвинительным уклоном”, - заявил О.МУСИЕНКО. Он убежден, что доказательства и обстоятельства дела оправдывают привлеченных к уголовной ответственности.

В связи с изложенным, адвокат О.МУСИЕНКО сообщил, что заявил ходатайство в суд о направлении дела на дополнительное расследование, а также к прокурору Дарницкого района, прокурора г. Киева и генеральному прокурору Украины о возбуждении уголовного дела в отношении работника милиции.