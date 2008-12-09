«Фомальгаут» завершил строительство первой очереди завода по производству сухих строительных смесей в Херсонской области

Киев. 9 декабря. УНИАН. Компания «Фомальгаут-Полимин», входящая в группу «Фомальгаут», завершила строительство первой очереди нового завод по производству сухих строительных смесей (СБС) в городе Цюрупинске (Херсонская обл.).

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Департамента реализации СБС «Фомальгаут-Полимин» Сергей БУДНИКОВ.

Он отметил, что инвестиции в строительство первой очереди завода составили 3,5 млн. евро, планируется, что срок окупаемости завода составит 4 года. «Предприятие, которое будет введено в эксплуатацию до конца этого года, будет выпускать весь ассортимент цементно-песчаных смесей, а также жидкие грунтовые смеси под торговой маркой POLIMIN», - добавил С.БУДНИКОВ.

По его словам, сначала завод будет загружен не на полную мощность. «Предприятие будет удовлетворять потребности строителей юга Украины, что позволит уменьшить себестоимость производства СБС для этого региона», - добавил представитель компании.

Говоря о ситуации на рынке потребления СБС, С.БУДНИКОВ отметил, что кризис в строительной отрасли уже чувствуется, но существенного падения продаж СБС пока не отмлечено. «Существенный спад на рынке СБС можно ожидать с весны 2009 года. Весь 2009 год будет кризисным. Мы уже сейчас прогнозируем уменьшение рынка до размера 2006 года – на треть от сегодняшнего объема, который составляет 1,6 млн. тонн СБС. Сейчас мы аккумулируем финансовые и производственные ресурсы, чтобы в хорошей форме войти в 2010 год, когда рынок, по нашим прогнозам, стабилизируется. Можно надеяться, что в 2010 году благодаря эффекту отложенного спроса, когда клиенты вернутся к запланированным строительным проектам, начнется рост», – сказал С.БУДНИКОВ.

Сейчас, по его словам, компания «Фомальгаут-Полимин» оптимизирует свои расходы, но сокращение персонала в ближайшее время не планируется. «К примеру, часть работников нашего завода в Красном Лимане на полгода переводятся работать на новое предприятие в Херсонскую область, где уровень зарплат выше», - отметил С.БУДНИКОВ.

При этом он подчеркнул, что компания решила жилищный вопрос для работников, которые переводятся в Цурюпинск. «Мы организовываем питание для наших сотрудников, единственное чего мы не сделали, это не перевезли их семьи. Наши рабочие из Донецкой области согласились перейти на работу в Цурюпинск, на предложенных нами условиях», - добавил представитель компании.

Он также сообщил, что в 2008 г. оборот компании увеличился на 38 млн. грн. в сравнении с 2007 годом - до 285 млн. гон. По данным С.БУДНИКОВА, производство СБС POLIMIN за год выросло на 18% – со 120 тыс. тонн в 2007 г. до 142 тыс. тонн в 2008 г.

Справка УНИАН. В группу «Фомальгаут» (100% украинский капитал) входят компания «Фомальгаут-Полимин» с двумя заводами в Киеве и одним в Красном Лимане по выпуску сухих строительных смесей, «Фомальгаут-Волынь» (производитель извести общестроительного назначения), завод строительной техники «Будмаш» (Житомир), оптово-розничная торговля стройматериалами «Фомальгаут-Т» (розничная сеть магазинов «МастерОК!»). В группе «Фомальгаут» работает более 1 000 человек.

Общая мощность двух заводов в Киеве – 160 тыс. тонн в год, в Красном Лимане (Донецкая область) – 50 тыс. тонн в год. После ввода в эксплуатацию первой очереди завода в Цурюпинске, общая мощность предприятий группы «Фомальгаут» составит 250 тыс. тонн СБС в год.

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