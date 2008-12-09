В 2009 г. «Фомальгаут-Полимин» намерен увеличить свою долю на рынке сухих строительных смесей Украины на 2-3% - до 20-21%

Киев. 9 декабря. УНИАН. В 2009 году компания «Фомальгаут-Полимин» намерена увеличить свою долю на рынке сухих строительных смесей (ССС) Украины на 2-3% - до 20-21%.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Департамента реализации ССС «Фомальгаут-Полимин» Сергей БУДНИКОВ.

По его мнению, в следующем году на рынке строительных материалов будет вестись конкурентная борьба за перераспределение долей, которые приходятся на продукцию тех или иных компаний. При этом С.БУДНИКОВ подчеркнул, что «Фомальгаут-Полимин» рассчитывает увеличить свою долю исключительно за счет ухода с рынка мелких производителей, а не за счет роста объемов продаж.

«Существенный спад на рынке ССС можно ожидать с весны 2009 года. Весь 2009 год будет кризисным. Мы уже сейчас прогнозируем уменьшение рынка до размера 2006 года – на треть от сегодняшнего объема, который составляет 1,6 млн. тонн ССС, из которых 40% приходится на импорт”, - добавил эксперт.

Говоря о структуре продаж в компании, он отметил рост спроса на простые смеси. Также стабильно высокий спрос на цемент марки «Фомальгаут» в мешках по 25 кг.

«Структура рынка испытала изменения, наблюдается сдвиг в сторону невысоко-технологических смесей. Во втором полугодии, после прихода кризиса и в Украину, рынок ССС в Украине стал перед серьезными вызовами в силу того, что банки почти полностью остановили кредитование как строительных организаций, так и физических лиц», - отметил С.БУДНИКОВ.

Справка УНИАН. В группу «Фомальгаут» (100% украинский капитал) входят компания «Фомальгаут-Полимин» с двумя заводами в Киеве и одним в Красном Лимане по выпуску сухих строительных смесей, «Фомальгаут-Волынь» (производитель извести общестроительного назначения), завод строительной техники «Будмаш» (Житомир), оптово-розничная торговля стройматериалами «Фомальгаут-Т» (розничная сеть магазинов «МастерОК!»). В группе «Фомальгаут» работает более 1 000 человек.

Общая мощность двух заводов в Киеве – 160 тыс. тонн в год, в Красном Лимане (Донецкая область) – 50 тыс. тонн в год. После ввода в эксплуатацию первой очереди завода в Цурюпинске, общая мощность предприятий группы «Фомальгаут» составит 250 тыс. тонн ССС в год.