Группа известных украинских деятелей искусства создала Совет помощи детям, лишенным родительской опеки

Киев. 9 декабря. УНИАН. Группа известных украинских деятелей искусства создала общественный Совет социальных программ Украины для помощи детям, лишенным родительской опеки.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор агентства "Республика" Игорь НАГОРНЫЙ.

По его словам, в состав Совета, помимо него, вошли актер Остап СТУПКА, певица Алена ВИННИЦКАЯ, скульптор Олег ПИНЧУК, директор Ялтинской киностудии Дмитрий ТАРАН.

"Общественный Совет выступает как антикризисная неправительственная организация. За нами не стоит никаких политических партий, ни олигархов, ни какая коммерческая структура - мы все делаем за свои деньги", - сказал И.НАГОРНЫЙ. При этом он добавил, что это вовсе не означает, что Совет будет против сотрудничества с коммерческими структурами, если таковые изъявят желание поучаствовать в проектах. "Мы будем аккуратно относиться к предложениям, объединять где-то усилия, но быть независимыми", - отметил он.

Вместе с тем И.НАГОРНЫЙ подчеркнул, что идея создания такого органа спровоцирована отсутствием должного внимания со стороны государства к проблемам детских домов.

В свою очередь А.ВИННИЦКАЯ добавила, что, по ее мнению, до сих пор "никто ничего подобного не придумал. Меня привлекло то, что можно охватить сразу многие социальные программы".

Вместе с тем О.СТУПКА со своей стороны констатировал, поясняя свое участие в Совете: "Мне кажется, что у нас не хватает в стране общения с детьми - не только со своими собственными... Если мы собираемся воспитывать поколения, то мы ответственны за то, кто вырастет, за то, кто потом будет ответственным".

По его словам, члены Совета являются своего рода "связующими между государством и проблемой" для быстрого разрешения.

Продолжая тему, И.НАГОРНЫЙ информировал, что 9-14 декабря в музее современного искусства "Дом Мыколы" (Киевский дворец детей и юношества, ул.Январского восстания, 13) пройдет первая акция Совета: благотворительный аукцион в рамках фотовыставки "Фото греет 2008" в помощь Шосткинской школе-интернату. В феврале будущего года запланировано проведение ряда мероприятий в помощь слабовидящим и слабослышащим детям.