Генпрокурор, Президент и фракция БЮТ стали лауреатами антипремии за грубые нарушения прав человека “Будяк года – 2008”

Киев. 10 декабря. УНИАН. Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и фракция Блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде Украины стали лауреатами в высших номинациях антипремии Украинского Хельсинского союза прав человека “Будяк года – 2008”.

Об этом сегодня, в Международный день прав человека, на пресс-конференции в УНИАН объявили члены конкурсного комитета антипремии, которой, по словам правозащитников, ежегодно отмечают самых “грубых врагов прав человека в Украине”.

Как отметила член конкурсной комиссии Алла ТЮТЮННИК, лауреатом первой номинации – “за наиболее грубое нарушение прав человека” – стал генеральный прокурор Украины А.МЕДВЕДЬКО. Правозащитник объяснила, что генпрокурор удостоился антипремии из-за свое решение экстрадировать, несмотря на закон, который это запрещает, и соответствующие решения украинских судов, в Российскую Федерацию человека (речь идет о гражданине России КУЗНЕЦОВЕ – УНИАН), которому был предоставлен статус беженца.

Лауреатство во второй номинации – “за политическое вмешательство в осуществление правосудия” – разделили Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и фракция БЮТ в Верховной Раде.

Как объяснила А.ТЮТЮННИК, Президент оказывал давление на судей и судов путем ликвидации Окружного административного суда г. Киева, незаконного, по мнению правозащитников, увольнения судьи. В свою очередь, депутаты от фракции БЮТ блокировали разными способами работу Киевского апелляционного административного суда. “Такая деятельность серьезно подрывает доверие граждан к объективности и независимости судов, как механизма защиты прав человека”, - отметила правозащитник.

В третьей номинации – “наиболее информационно закрытый орган власти” лауреатство завоевало Министерство здравоохранения Украины. “Это объясняется систематическим отсутствием ответов на информационные запросы, систематические необоснованные отказы в предоставлении информации и незаконное засекречивание перечня сведений, отнесенных Минздравом к конфиденциальной информации”, - заметил председатель конкурсной комиссии Вячеслав ЯКУБЕНКО. Он также сообщил, что, по результатам исследования, это министерство хуже всего среди 84 центральных органов власти отвечало на информационные запросы.

Четвертой номинации антипремии “Будяк года” удостоился народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ (фракция НУ-НС) “за опаснейшую законодательную инициативу в области прав человека и призывы к нарушению прав беженцев и искателей убежища, разжиганию вражды”. “Народный депутат сделал попытку существенно ограничить на законодательном уровне свободу совести и религии, свободу выражения взглядов, частность личности”, - констатировал В.ЯКУБЕНКО.

В номинации “Наиболее информационно закрытый орган местного самоуправления” лауреатом антипремии комиссия определила Луганский городской совет. “Такое решение было принято за практически единодушное игнорирование депутатами городского совета информационных запросов, а также отсутствие доступа к проектам решений или уже принятых решений совета и неопубликования их на странице совета в Интернете”, - объяснил В.ЯКУБЕНКО.

Как отметил исполнительный директор УХСПЧ Владимир ЯВОРСКИЙ, антипремия “Будяк года” была основана в 2006 году с целью привлечения внимания общественности к грубым нарушениям прав человека, произошедшими в государстве на протяжении года, и стимулирующими общественную дискуссию относительно опасных для прав человека тенденций в стране. Он добавил, что в этом году правозащитники определили лауреатов в пяти номинациях среди 14 самых больших врагов прав человека в Украине.

“Чертополох (укр. – будяк) является вредным растением, с которым необходимо бороться, искоренять его. Если этого не делать, то он быстро будет размножаться”, - отметил В.ЯВОРСКИЙ, говоря о содержании символа антипремии.

По его словам, каждый из лауреатов сегодня получает свою премию в виде настоящего засушенного растения и “почетной грамоты” к нему.