В случае проведения досрочных президентских выборов во второй тур могут выйти Тимошенко и Янукович – опрос

Киев. 10 декабря. УНИАН. В случае проведения досрочных президентских выборов больше всего шансов выйти во второй тур имеют нынешние премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии АПН Украины, которые презентовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН сотрудник института Павел ФРОЛОВ.

По его словам, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то голоса избирателей, которые намерены принять в них участие и уже определились с выбором, в первом туре распределились бы таким образом: за Ю.ТИМОШЕНКО проголосовали бы 29,1%, за В.ЯНУКОВИЧА – 28,8%, за нынешнего главу государства Виктора ЮЩЕНКО – 9,6%, за спикера Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА и лидера Компартии Петра СИМОНЕНКО – по приблизительно 7,5% и за председателя СПУ Александра МОРОЗА и мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО – по 2,5% опрошенных.

Во втором туре, отметил П.ФРОЛОВ, “шансы Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА занять должность Президента были бы практически равными”. Так, свои голоса за Ю.ТИМОШЕНКО готовы отдать 39,2% респондентов, за В.ЯНУКОВИЧА – 38,2%. В то же время 22,6% граждан еще не определились с выбором между этими двумя кандидатами.

Эксперт также добавил, что исследование показало довольно высокую электоральную активность – около 74% опрошенных украинцев готовы принять участие в голосовании.

В ходе опроса, который проводился 24-30 ноября, приняли участие 2 тыс. респондентов из всех областей Украины и АР Крым. Исследованием было охвачено 253 населенных пункта, из которых 103 – городские, 150 – сельские.

Опрос проводился по квотной выборке, представляющей взрослое население в возрасте от 18 лет и старше с квотированием по полу, возрасту и уровню образования. Погрешность выборки составляет 2,2%.