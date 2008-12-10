Агора Украина запустила новый специализированный сайт трудоустройства для студентов и выпускников - StartJob.com.ua

«Агора Украина» запустила специализированный сайт трудоустройства для студентов и выпускников StartJob.com.ua.

На сайте украинские компании могут публиковать вакансии на позиции начального уровня без обязательного опыта работы; вакансии, позволяющие совмещать учебу и работу; а также информацию о программах стажировок. Сайт в первую очередь привлекает талантливых молодых специалистов, которые стремятся начать карьеру в известной компании.

Проект StartJob.com.ua – узкоспециализированный сайт трудоустройства в отличие от большинства отечественных сайтов общей направленности. Благодаря специализации сайта повышается эффективность размещения вакансий – работодатели получают больше резюме именно тех кандидатов, которые отвечают выдвинутым требованиям.

- Используя опыт успешной деятельности Агоры в Польше и лидерство на рынке трудоустройства в польском Интернете, мы хотим предложить качественный продукт рынку труда в Украине. С помощью StartJob.com.ua работодатели смогут быстрее закрывать вакансии начального уровня и получат больший выбор кандидатов, которые соответствуют их требованиям, - говорит Анастасия Фоменко, руководитель проекта StartJob.com.ua.

Основным источником доходов сайта будет предоставление платных услуг работодателям, таких как VIP-профайлы, полный доступ к базе данных резюме, дополнительная услуга «Горячая вакансия» и другие.

Сайт StartJob.com.ua разработан на лицензированной американской платформе. Данная платформа располагает широким спектром удобных функций как для работодателей - управление профилем компании, статистика просмотров вакансии, прием онлайн-платежей; так и для соискателей - поиск вакансий по категориям, городам и ключевым словам, отправка резюме нескольким работодателям одним кликом и т.д. Платформа доработана польскими и украинскими программистами компании «Агора» с учетом специфики отечественного рынка.

Компания «Агора Украина» была создана в мае 2007 года польским медиа-холдингом «Agora SA». К сфере деятельности украинской компании относятся издательская и интернет-деятельность на территории Украины. Одна из самых популярных платформ блогов в украинском Интернете Blox.ua и первый игровой портал в Украине ChikiDriki.com.ua являются Интернет проектами компании в Украине. «Агора Украина» также имеет свой собственный сейлз-хаус Интернет-рекламы AdBroker.

За дополнительной информацией обращайтесь к:

Оксана Журавель, директор по маркетингу и PR:

тел.: +38 044 229 4636, моб.: +38 067 215 8605, факс: +38 044 543 8905, e-mail: oksana.zhuravel@agora.ua,

www.agora.ua