Шесть облорганизаций Ассоциации фермеров и частных землевладельцев выступают за возвращение земли в собственность сельсоветов

Киев. 10 декабря. УНИАН. Шесть областных организаций Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины выступают против отмены моратория на продажу земли и за возвращение земли в собственность сельских советов.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель главы АФЗУ Херсонской области Сергей РЫБАЛКО.

Он заявил, что шесть областных организаций АФЗУ – Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Херсонская, Запорожская и Полтавская - выступают за возвращение земли в собственность сельских советов. «Мы предлагаем путь пожизненного пользования землей, а после смерти – возвращения этой земли территориальной общине», - сказал С.РЫБАЛКО.

«Например, у среднего села 5 тысяч гектаров земли, в среднем 250-300 грн. стоит аренда одного гектара. Если бы эти 300 грн. платились не каждому человеку-собственнику земли, а шли в сельский совет, это было бы 1,5 млн. грн., при том что бюджеты сельсоветов на сегодня составляют 500-700 тыс. грн. Имея эту оплату в бюджет села, мы бы очень легко за 5-6 лет заасфальтировали дороги… Только так мы сможем возродить село», - отметил он. При этом добавил, что на сегодня чуть более 7% украинцев имеют в собственности земельные паи.

Кроме того, часть АФЗУ выступает против отмены моратория на продажу сельхозземель. По словам С.РЫБАЛКО, сегодня селяне почти все находятся на грани банкротства из-за цен, которые сложились на сельхозпродукцию, и у них не будет средств, чтобы купить землю.

По мнению С.РЫБАЛКО, несмотря на запрет покупки земли иностранными гражданами, они смогут купить украинскую землю через компании-резиденты.

Кроме того, он уверен, что разрешение купли-продажи сельхозземли в условиях кризиса не принесет ожидаемых инвестиций. «При нынешнем кризисе в Украине земля будет стоить около 1-1,5 тыс. долл. за гектар… и мы выходим на то, что стоимость всей земли в Украине – 60 млрд. долл.», - считает С.РЫБАЛКО. При этом он отметил, что задолженность Украины перед иностранными государствами и компаниями составляет около 110 млрд. долл. «Мы останемся ни с чем. Мы вышли на тот период, когда наша земля почти ничего не стоит, и именно в этот период Президент настаивает на том, чтобы землю продавать», - заявил С.РЫБАЛКО.

По его словам, АФЗУ настаивает на встрече с Президентом для решения этого проекта. Если встреча не состоится и мораторий на продажу сельхозземли будет отменен, АФЗУ обещает проводить акции общественного неповиновения.