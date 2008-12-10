Консорциум участников IT-рынка выступает за внедрение системы социальных карт

Киев. 10 декабря. УНИАН. Консорциум «АСТЕК», который объединяет шесть участников IT-рынка, выступает за внедрение системы социальных карт.

Об этом заявила исполнительный директор консорциума Лилия БОРОДУЛИНА сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Система социальных карт предусматривает создание единой информационной базы, которая должна увеличить безналичный финансовый оборот всех видов социальной помощи и выплат гражданам Украины. Такая карта представляет собой банковскую платежную пластиковую карту с учетом социальных льгот – транспортной, медицинской и т.д.

Как сообщил генеральный директор ООО «Предприятие «Пластик карта» Константин КУКЛЕВ, сейчас в процессе подготовки находится постановление Кабинета министров Украины о начале пилотных проектов, связанных с использованием социальной карты в трех городах, в частности в Киеве. Консорциум «АСТЕК» намерен принять участие в тендере на внедрение таких проектов. Планируется, что в проекте также примут участие социальные службы и банки.

«Если в 2009 г. экономический кризис не захлестнет нашу страну, мы считаем, что у нас неплохие шансы развернуть этот проект», - говорит он.

По словам директора ЗАО «НИИ ПИТ» Юрия ЕСАУЛОВА, местные бюджеты пока не сформированы на следующий год, поэтому «говорить о каких-то программах, которые будут финансироваться из конкретных бюджетов, мы пока не можем, таких документов на сегодня нет».

Система также направлена на проверку лиц, которые получают льготы «незаслуженно», кому они не нужны. К. КУКЛЕВ уверен, что система автоматизации позволяет проанализировать, «провести аналитику не в ручном режиме, где за это будет отвечать человек… а реально проанализировать доходы граждан и то, имеет ли человек право на льготы».

Справка УНИАН. Консорциум «АСТЕК» создан 19 сентября 2008 г. путем объединения шести компаний: ЗАО «Научно-исследовательский институт прикладных информационных технологий», ООО «Кард-Системс», ООО «Предприятие «Пластик карта», ООО «КОМПАН-Украина», ЗАО «Мальва» и ЧП «Научно-производственная компания Сайтек».

Уставный капитал консорциума составляет 317 тыс. грн.