В 2012 году в Киеве ветераны военно-морских сил на базе настоящей подводной лодки планируют создать музей

Киев. 10 декабря. УНИАН. В 2012 году в Киеве на Рыбальском острове ветераны военно-морских сил на базе настоящей подводной лодки планируют создать музей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители Всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников и Международного благотворительного фонда “Славутич”, которые являются авторами и реализаторами данной инициативы.

“Столица Украины давно ждет того момента, когда ее героическая страница истории об освоении подводных глубин нашими соотечественникам найдет свое отображение в экспозиции музея”, - отметил председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников, бывший командир атомной подводной лодки Александр КУЗЬМИН.

Как сообщил президент благотворительного фонда “Славутич” Николай СИНЬКО, в конце 90-х годов прошлого века украинские ветераны-подводники обратились к Президенту России с просьбой передать фонду выведенную из боевого состава Черноморского флота РФ подводную лодку СС-130, на базе которой можно было бы создать военно-морской музей.

“Эта просьба была удовлетворена. И в 2000 году благотворительный фонд “Славутич” принял эту лодку, которую перешвартовали из Севастополя на Херсонский судостроительный завод”, - сообщил Н.СИНЬКО.

Он отметил, что главной целью создания музея является военно-патриотическое воспитание украинской молодежи и демонстрация научно-технических достижений государства.

По словам президента фонда, сейчас есть определенные технические проблемы с передислокацией по Днепру этой подводной лодки из Херсона в Киев.

Н.СИНЬКО также отметил, что на сегодня после получения необходимых разрешений от киевской власти отрабатывается проектная документация будущего музея, который планируется создать в комплексе с 22-этажным офисным зданием на Рыбальском острове.

“По самым оптимистическим прогнозам, строительство музея может быть завершено в 2012 году”, - отметил президент благотворительного фонда.

Как отметили украинские ветераны ВМС, открытие музея может стать символичным событием, ведь именно на этот год они подали заявку на проведение в Украине 49-го Международного конгресса подводников.