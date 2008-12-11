Willard представляет инновационный корпоративный тренинг по управлению кризисами

Киев. 10 декабря 2008 г. Ежегодно компании тратят время и деньги на тренинги, обучающие старший менеджерский состав, как правильно действовать во время корпоративного кризиса. Часто эти тренинги принимают форму недорогих и коротких «настольных» упражнений, общей длительностью около одного часа. Более изысканные и реалистичные кризис-симуляции рассчитаны на полный рабочий день и стоят порядка $30 000.

«Ничто не работает лучше, чем хорошо разработанная полноценная кризис-симуляция, - говорит Роман Дюкарев, президент Willard Public Relations и ветеран кризис-менеджмента в Восточной Европе. – Однако в сегодняшних экономических реалиях дорогая кризис-симуляция для многих компаний является непозволительной роскошью. Именно поэтому мы разработали тренинговую программу, которая находится в золотой середине по соотношению «цена-качество», т.е. является одновременно эффективной и доступной.

«Конечно, о тренинге нельзя судить только по стоимости, его эффективность во многом определяется тем, насколько реалистичной и запоминающейся была симуляция, - поясняет Дюкарев. – Мы в Willard верим в пользу корпоративных кризисных тренингов и знаем, что подготовленная к кризису компания понесет меньше ущерба, когда придет настоящий кризис».

«Облегченная симуляция Вилларда» предоставляет большинство преимуществ полноценной кризисной симуляции, а стоит при этом в три раза дешевле.

И, кажется, наши клиенты с этим согласны: в ноябре Willard провел пять облегченных кризисных симуляций в Украине и России, что позиционирует наше ноу-хау как востребованную на рынке услугу.

Облегченная кризисная симуляция является производной от полноценной симуляции, разница заключается лишь в том, что мы используем меньшее количество тренеров и исключаем из сценария некоторые необязательные элементы, так называемые «бантики», с целью сокращения расходной части. Однако это не сказывается на интенсивности и реалистичности симуляции, которая может включать до 20 разных вводных, позволяющих нам развивать кризисный сценарий.

Облегченная кризисная симуляция начинается с 45-минутной дискуссии о природе кризисов и этапах управления кризисом, ведущих к его успешному разрешению. Затем следует одночасовой практикум, чтобы разогреть аудиторию и подготовить к основной части – кризисной симуляции, длящейся еще 3-4 часа.

Симуляция включает в себя проведение пресс-конференции, а также отработку многочисленных элементов сценария, которые разрабатываются нашими экспертами под каждый конкретный тренинг. Во время тренинга специалисты Willard превращаются в актеров и играют самые разнообразные роли – от журналистов до членов правительства и негодующей общественности.

«Это очень динамичный и интенсивный тренинг, - отмечает Дюкарев. – Если ваш бюджет позволяет, мы все-таки рекомендуем вам полноценную симуляцию. Однако в нынешнее непростое время облегченная симуляция является оптимальной альтернативой».

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Willard - рекламное и PR-агентство полного цикла с офисами в Киеве, Москве и Стамбуле. Основанное в 1997 году, сегодня агентство насчитывает более 100 сотрудников, которые предоставляют высокопрофессиональные услуги в области рекламы, BTL-активностей, связей с общественностью и правительством, тренингов и издательского дела.

Пресс-служба Willard

Анна Сердюк

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