Сегодня, 11 декабря, в информационном агентстве «УНИАН» состоялась пресс-конференция на тему: «Социальное направление компании «Макс-Велл»: лекарства, доступные каждому», на которой было объявлено о начале производства на фармацевтическом заводе компании в г. Борисполь Киевской области.

Как заявил на пресс-конференции генеральный директор Научно-производственного онкологического и кардиологического центра «Макс-Велл» Андрей Разумный, это стало возможным после получения лицензии на производство лекарственных средств, выданной государственной службой лекарственных средств и изделий медицинского назначения МОЗ Украины (Серия АВ №419601).

Справка. Научно-производственный центр «Макс-Велл» — это первый в Украине и крупнейший на постсоветском пространстве профильный комплекс, который объединяет производство лекарственных и иммунобиологических препаратов, научную и просветительскую деятельность. НПОКЦ «Макс-Велл» - крупнейшая американская инвестиция в развитие высоких технологий в Украине. На сегодняшний день объем капиталовложений в проект - более $100 млн.

Напомним, что ранее компания уже получила на первые продукты завода – хондропротекторы (диетические добавки) разрешения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы: №05.03.02-04/71101 от 05.11.08 на диетические добавки «Гіамакс С» і «МСМ флекс» и №05.03.02-04/76079 от 26.11.08 на диетические добавки «Гіамакс форте» и «Гіамакс комплекс».

«Макс-Велл» не собирается останавливаться на достигнутом. Как сообщил генеральный директор предприятия Андрей Разумный, уже в 2009 завод планирует регистрацию и производство первых 13 лекарственных препаратов. Это препараты для лечения: стенокардии, артериальной гипертензии, инфаркта миокарда, вирусного гепатита, цирроза печени, заболеваний желчевыводящих путей, дегенеративных изменений в суставах и т.д. Работают лаборатории, выполняются разработки и исследования, часть препаратов уже находится на стадии государственной регистрации в МОЗ Украины.

В 2010 году продуктовый портфель пополнится серией новых лекарственных средств, в том числе и иммуно-биологических: для лечения онкологических заболеваний, нарушений мозгового кровообращения (в том числе, после ишемического инсульта, при черепно-мозговой травме, атеросклеротических изменениях сосудов головного мезга), профилактики и лечения гриппа и острых респираторных инфекций.

В компании отмечают, что за счет того, что продукция завода будет производиться на територии Украины, ее стоимость будет значительно ниже импортируемых ныне в страну аналогов. Поскольку компания исповедует принципы социальной ответственности, принятые во всем мире, то часть кардиологических и онкологических лекарственных средств под брендом «Макс-Велл», будет распространяться бесплатно в рамках программ социального партнерства и благотворительности с учреждениями здравоохранения. Это связано с тем, что в Украине растет количество критических заболеваний, связанных с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В пятницу, 12 декабря, руководство «Макс-Велл» приглашает всех желающих журналистов на пресс-тур на завод компании в Борисполе

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