В Украине ООН начинает масштабную социальную кампанию экологической направленности

Киев. 11 декабря. УНИАН. Представительство ООН в Украине начинает самую масштабную в государстве социальную рекламную кампанию на экологическую тематику “Ты опасно вооруженный”.

Об этом сообщил координатор системы ООН в Украине Френсис О’ДОННЕЛЛ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил Ф.О’ДОННЕЛЛ, целью рекламной кампании, которая будет проходить в рамках национальной инициативы “Следуй на зеленый!”, является привлечение внимания украинцев к экологическим проблемам в государстве и содействию позитивным изменениям в отношении населения к окружающей среде и использованию природных ресурсов.

“Согласно последнему отчету Программы развития ООН, сегодня Украина является одной из наименее энергоэффективных стран в мире. Государство находится на 18 месте среди стран с самыми большими выбросами в атмосферу парниковых газов на душу населения”, - сказал Ф.О’ДОННЕЛЛ.

По его убеждению, инициатива ООН побудит многих не только задуматься над экологическими проблемами страны, но и изменить собственное отношение к природным ресурсам, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению экологической ситуации в Украине.

Материалы на экологическую тематику на протяжении двух месяцев будут размещены на 350 рекламных площадях в 6 городах Украины: Киеве, Днепропетровске, Львове, Одессе, Симферополе и Харькове.

Организаторы надеются, что потребителями такой социальной кампании станут около 7 млн. украинцев.

Отмечая актуальность для всего мира проблемы экологической безопасности, координатор системы ООН в Украине Ф.О’ДОННЕЛЛ призвал всех украинцев, особенно представителей органов государственной власти, бережно относиться к энергетическим и природным ресурсам.