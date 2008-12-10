ИнАУ планирует разработать Кодекс «Об Интернет-этике»

19:04, 10 декабря 2008
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Киев. 10 декабря. УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) планирует разработать Кодекс «Об Интернет-этике».

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава правления ИнАУ Татьяна ПОПОВА.

Она сообщила, комментируя последние события вокруг файлообменной сети «Infostore», чьи сервера были изъяты органами МВД якобы в связи с распространением в сети продукции порнографического характера, что, согласно действующему законодательству, «провайдеры не несут ответственности за информацию», которая передается в их сетях (Закон Украины «О телекоммуникациях», ст.40).

Т.ПОПОВА отметила, что ответственность полностью ложится на того человека или того владельца ресурса в сети, который занимается распространением антиправовой информации.

«Мы считаем, что представители МВД должны рассматривать компании, которые предоставляют доступ, как партнеров в борьбе с преступлениями в Интернете, а не делать их подозреваемыми», - сказала глава правления ИнАУ.

По ее словам, ИнАУ намерена обратиться к министру МВД Ю.ЛУЦЕНКО с просьбой «провести служебное расследование истории с Infostore, в результате которой пострадали около полутора миллионов пользователей», которые, по словам Т.ПОПОВОЙ, не имеют никакого отношения к противоправным действиям отдельных пользователей сети.

Она также сообщила, что ИнАУ запланировала провести 17 декабря круглый стол на тему консолидации общества и государства в борьбе с противоправной деятельностью в Интернете. В частности, ИнАУ предложит создать общественный орган, по примеру других стран, который будет осуществлять контроль противоправной деятельности в Интернете. Также ИнАУ считает необходимым внести соответствующие изменения в законодательство, регулирующее эти аспекты.

“Также надеемся приступить к разработке Кодекса «Об интернет-этике»”, - сказала Т.ПОПОВА.

По мнению члена правления ИнАУ Александра ОЛЬШАНСКОГО, если “мы хотим побороть это позорное явление в Интернете”, необходимо взять в союзники общественность, разработчиков програмного обеспечения и “создать нетерпимую обстановку для таких явлений в Интернете”.

“Для этого нужен союз между правоохранительными органами и нами”, - отметил он.

Справка УНИАН. По информации представителя компании ВОЛЯ Вадима ГАРБУЗА, 4 декабря 2008 года представители МВД изъяли в Дата-центре ВОЛЯ 18 серверов и коммутатор Infostore. По его данным, было предъявлено соответствующее постановление. Как известно, представители Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми МВД Украины, обосновывают такие меры обращениями граждан Украины и других стран о том, что в сети Infostore распространяется продукция порнографического характера.

По данным МВД, владельцы сети Infostore не реагировали на запросы МВД о предоставлении сведений о лицах, которые занимаются такой деятельностью.

В то же время, как сообщил корреспонденту УНИАН один из владельцев этой сети Алексей МАСЬ, они предоставили такую информацию МВД о 20 лицах. А.МАСЬ также сообщил, что пока сети Infostore (владельцам сети) обвинение не предъявлено.

Как известно, несколько тысяч пользователей этой сети планируют провести несанкционированную акцию протеста против таких действий МВД.

 

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