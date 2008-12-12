Киев. 12 декабря. УНИАН. 12-14 декабря представители разных религиозных конфессий проведут на улицах Киева Дни молитв за Украину. Акция пройдет под лозунгом “Построим защиту”.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН Епископ Христианской Евангельской церкви Сергей БАЛЮК.

Он призвал всех неравнодушных к будущему Украины и ее народа приобщиться к мероприятию и принять участие в посту и молитвах, которые будут организованы в разных местах столицы.

«Когда пришла беда, нужно объединиться всем. Когда политики, экономисты, финансисты не знают, что делать, тогда пришло время Церкви сказать свое веское слово. Потому что Церковь – это совесть, это пророк государства, общества. И поэтому мы объединились в этой молитве, чтобы защитить нашу землю от этого кризиса. Не потому, что сама молитва сделает эту защиту, а мы будем молиться, чтобы Бог дал мудрость нашим государственным мужам, экономистам, банкирам и финансистам дал мудрость принять правильные, мудрые, взвешенные решения, как решать проблемы, которые есть в нашей стране”, - объяснил С.БАЛЮК.

Он сообщил, что мероприятие пройдет под эгидой Украинского межцерковного совета при поддержке лидеров христианских конфессий Украины.

Начнется оно сегодня в 17.00 молитвой в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности, 2.

Также акция будет продолжена завтра, 13 декабря, с 15.00 до 16.00 - одновременно в более 15-ти определенных местах. Это в частности, Секретариат Президента Украины, Верховная Рада, Дом правительства, Национальный банк Украины, Верховный суд Украины, мэрия Киева, Майдан Незалежности, Золотые Ворота, на всех въездах в столицу, на вокзалах и в аэропортах.

По словам С.БАЛЮКА, во всех этих местах будут стоять люди с плакатами, с текстами из Библии и будут молиться. “Если люди будут возле Секретариата Президента, то они будут молиться за духовную и территориальную целостность Украины как государства. Люди, которые будут стоять возле Верховного суда, будут молиться за справедливость судей и за честность судей и тому подобное”, - сообщил он.

В то же время, по его словам, люди на Майдане Незалежности “будут искупать грехи украинского народа”. “Это будет молитва покаяния за наркоманию, алкоголизм и будет молитва к Богу, чтобы он благословил и помиловал наш край”, - отметил С.БАЛЮК.

14 декабря, по его информации, состоятся молитвы в церквях, а в 15.00 начнется заключительное служение под открытым небом на Владимирской горке.

«Неважно, какая это конфессия. Мы должны сообща бороться и побороть это материальное состояние. И любовь друг к другу чтобы была. Потому что мы все одно целое, мы - христиане, мы все – Церковь Христова”, - отметил, в свою очередь, епископ Украинской автокефальной православной церкви Владыка НИКОН.