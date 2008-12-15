Киев. 15 декабря. УНИАН. В Украине создана Ассоциация коллекторского бизнеса (АКБУ).

Об этом было заявлено в понедельник на пресс-конференции в УНИАН, в которой принимали участие генеральный директор ООО «Кредит Коллекшн Груп» Гжегож КОПАНИАЖ, директор компании ООО «Укрборг» Андрей ЛАДАНОВСКИЙ, генеральный директор компании «Эколл» Валерий СВЕТЛОВ, генеральный директор компании «Европейское агентство по возврату долгов» Александр ИЛЬЧУК, директор компании «Служба исполнения обязательств» Вадим ФЕСЕНКО.

Основная цель АКБУ – системный подход в работе с финансово-кредитными учреждениями, а также создание стандартов коллекторского бизнеса.

В состав учредителей Ассоциации коллекторского бизнеса Украины вошли "Укрборг", "Служба исполнения обязательств", Verdict (входит в группу компаний eCall), Credit Collection Group, "Европейское агентство по возврату долгов".

По данным АКБУ, несмотря на критическую ситуацию в банковском секторе, сегодня только 7% проблемной задолженности финансово-кредитных учреждений переданы в работу коллекторским компаниям. Рынок коллекторских услуг, по подсчетам Ассоциации, на сегодня составляет около 2,5 млрд. грн. (на АКБУ приходится 1,875 млрд. грн.).

В Ассоциации считают, что на сегодня около 30% заемщиков имеют просрочки по погашению кредитов, в то время как в августе этот показатель составлял 5%.