Повышение тарифов на ЖКУ для агентств недвижимости Киева поспособствует тенизации отрасли

Киев. 15 декабря. УНИАН. Повышение КГГА тарифов на жилищно-коммунальные услуги для агентств недвижимости столицы заставит отрасль уйти в "тень".

Такое мнение высказала исполнительный вице-президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (CCYE) Любовь ФУРСА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, агентства недвижимости попали в перечень тех предприятий, которым киевские власти повысили тарифы в 10 раз.

«Многие агентства не выдержат повышение тарифов в 10 раз. Постепенно это приведет к тому, что некоторым агентствам придется уходить в тень и совершать нелегальные операции, в результате чего пострадает потребитель», - сказала Л/ ФУРСА.

ССНУ обратилась с письмом в Главное управление ценовой политики Киева с просьбой исключить агентства недвижимости из перечня организаций, для которых повышаются тарифы, однако ответа не получили.

«Нам бы очень хотелось, чтобы от тех условий, которые ставит город агентствам недвижимости, не страдали наши клиенты, не возрастала стоимость их услуги за счет повышения тарифов», - добавила Л.ФУРСА.

В свою очередь первый вице-президент ССНУ Игорь ОДНОПОЗОВ отметил, что финансовый кризис больше всего ударил по легальным компаниям.

«Черные маклеры, которые не несут никаких расходов, просто ушли на дно. А компании, которые работают легально, несут сейчас расходы такие же, как и несли, а доходов у них практически нет. Поэтому такое непродуманное решение, как приравнивание агентств к казино и банкам, приведет к тому, что отрасль уйдет в тень и некриминализированный рынок превратится в чистый криминал», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 30 октября КГГА издала распоряжения №1487, 1488, 1489, о повышении с 1 декабря 2008 года тарифов на тепловую энергию, поставки холодной воды и водоотвод в 3-10 раз для 4-х категорий юридических лиц.

18 ноября Антимонопольный комитет Украины официально рекомендовал Киевской городской государственной администрации отменить распоряжения (№1487, 1488 и 1489) о повышении тарифов на коммунальные услуги для коммерческих структур или изменить их в соответствии с нормами конкурентного законодательства.

20 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ "Об отмене решений председателя Киевской городской государственной администрации" (от 30 октября), которыми повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги, например для коммерческих структур в 5-10 раз.

После этого КГГА издала новое распоряжение о повышении тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц столицы. Распоряжением от 27 ноября 2008 г. признаны утратившими силу соответствующие распоряжения от 30 октября т.г.

В соответствии с новыми решениями столичной власти, тарифы должны повыситься максимум до 9,5 раз, а не до 10 раз, как предусматривалось ранее. Кроме того, утвержден новый состав групп потребителей, в частности, из группы, для которой планировалось наибольшее повышение стоимости услуг, исключен Секретариат Президента, Кабинет министров, Верховная Рада, столичная мэрия и министерства. В то же время неизменной остается дата введения новых тарифов - 1 декабря т.г.

Таким образом, согласно последнему решению КГГА, для бюджетных организаций установлены тарифы на оплату холодной воды и водоотвода в размере 4,88 грн. за 1 куб. м (было 4,50 грн.); на горячую воду и водоотвод - 24,18 грн. за 1 куб. м. (было 15,37 грн.); на централизованное отопление в размере 8,61 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в отопительный сезон (было 5,38 грн.).

Установлены немного выше тарифы для потребителей, которые вошли в первую группу: творческих союзов, заведений спецпитания (детские кухни), детсадов, школ, библиотек, общественных благотворительных организаций, предприятий ритуальных услуг, музеев, хлебозаводов, коммунальных предприятий. Для них тариф на холодную воду и водоотвод составляет 4,88 грн. за 1 куб. м (было 2,82 грн.); горячую воду и водоотвод - 24,18 грн. за 1 куб. (было 15,89 грн.); отопление - 8,61 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в отопительный период (было 5,38 грн.).

Отдельную группу потребителей составляют такие коммерческие структуры как казино и другие заведения игорного бизнеса; ночные клубы, стрип-бары; биржи, ломбарды; торговые объекты; пункты обмена валют; 3-, 4- и 5-звездочные гостиницы; автосалоны; субъекты ведения хозяйства, осуществляющие оценочную деятельность и операторы телекоммуникаций. Для них установлены самые высокие тарифы на коммунальные услуги. КГГА оставила в этой группе потребителей офисы политических партий, но исключила Секретариат Президента, Кабинет министров, Верховную Раду, киевскую мэрию. Также из нее исключены центры бизнеса, офисы строительных компаний, банки, страховые, кредитные и финансовые компании, офисы частных нотариусов, супер- и гипермаркеты, торговые центры.

Для этой группы потребителей тариф на холодную воду и водоотвод установлен на уровне 42,76 грн. за 1 куб. м (было 4,50 грн.); на горячую воду и водоотвод - 157,45 грн. за 1 куб. м (было 16,57 грн.); на отопление - 51,14 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в отопительный сезон (было 5,38 грн.).

В отдельную группу потребителей заведены коммерческие предприятия, для которых столичная власть утвердила тариф на холодную воду и водоотвод в размере 23,07 грн./куб. м (было 4,50 грн.); на горячую воду и водоотвод - 64,22 грн. за 1 куб. м (было 16,57 грн.); на отопление - 18,35 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в отопительный сезон (было 5,38 грн.).

Справка УНИАН. Союз специалистов по недвижимому имуществу Украины был создан на базе Союза специалистов по недвижимому имуществу Киева, который работает на рынке 12 лет. Учредительный съезд Союза состоялся 26 июля 2007 года, а 23 августа 2007 г. всеукраинская организация была зарегистрирована в Министерстве юстиции.

Основными направлениями деятельности организации являются: внедрение единой системы стандартизации риэлтерской деятельности через профессиональное обучение и сертификацию специалистов рынка недвижимости, разработка и внедрение единой базы данных объектов по всей территории Украины, внедрение программ сотрудничества с непрямыми операторами рынка недвижимости для повышения уровня и качества клиентской услуги, участие в разработке проектов законодательных инициатив в сфере недвижимости, сотрудничество с другими профессиональными общественными организациями в Украине и за рубежом.