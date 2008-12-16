Страховая компания ALICO AIG Life объявляет о запуске бесплатного номера 8-800

Киев, 15 декабря 2008. Страховая компания ALICO AIG Life сообщила о запуске бесплатной телефонной линии. Отныне, владельцы полисов, партнеры и потенциальные клиенты компании из любого региона Украины могут бесплатно позвонить по номеру 8-800-305-30-10, и получить консультацию от специалиста компании.

«Сейчас, когда у нас уже почти 200 тысяч клиентов со всех уголков нашей страны, мы должны уделять особое внимание заботе о максимальном комфорте для них. Мы стараемся быть как можно ближе к нашим клиентам. Поэтому введение бесплатной телефонной линии стало логичным следующим шагом навстречу клиентам и их удовлетворенностью нашим сервисом», отметил Андрей Пикула, Председатель Правления компании.

Все звонки являются бесплатными, если они осуществлены с любого стационарного телефона с территории Украины. Звонки с мобильных телефонов тарифицируются в соответствии с действующими тарифными планами мобильных операторов.