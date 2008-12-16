Правозащитники призывают власть разработать закон, запрещающий дискриминацию

Киев. 16 декабря. УНИАН. Представители Украинского Хельсинского Союза по правам человека призывают органы государственной власти разработать и принять закон о запрещении дискриминации.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель УХС Евгений ЗАХАРОВ.

По его словам, проблема дискриминации в Украине за последние три года обострилась, и для ее решения необходимо предпринять соответствующие законодательные шаги. В частности, кроме соответствующего закона, создать специальный антидискриминационный орган государственной власти; внедрить механизм сбора информации о фактах дискриминации, действиях органов власти и оказанной помощи жертвам дискриминации.

В свою очередь исполнительный директор союза Владимир ЯВОРСКИЙ отметил, что в Украине не в значительной степени органы власти выполняют рекомендации ООН и Совета Европы, направленные на улучшение ситуации. Более того, половина органов государственной власти, например Министерство юстиции, вообще отрицает существование дискриминации в Украине, утверждая, что такие случаи единичны и несистемные. В то же время Министерство внутренних дел Украины признает существование дискриминации и пытается предпринимать определенные шаги по преодолению такого явления.

Как заметил Е.ЗАХАРОВ, в Украине больше всего распространена дискриминация по возрасту и по состоянию здоровья. Следом за ними идут расовая дискриминация, дискриминация по гражданству, языку, половой принадлежности.

В то же время Е.ЗАХАРОВ признал, что некоторые упреки со стороны международных организаций Украине по поводу дискриминации немного преувеличены.