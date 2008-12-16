Ассоциация автоимпортеров заявляет, что повышение импортных пошлин на авто приведет к росту цен и тенизации автоимпорта

Киев. 16 декабря. УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) заявляет, что повышение пошлин на импортные автомобили приведет к увеличению цен и переходу автомобильного импорта в теневой оборот.

Об этом сообщил генеральный директор ВААИД Олег НАЗАРЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его информации, принятый Верховной Радой Украины в первом чтении законопроект №3379 от 11.12.08 предусматривает введение дополнительной надбавки к ставке ввозной пошлины на импортированные автомобили в размере 12%, что в результате приведет к увеличению ввозной пошлины на автомобили до 22%, а в некоторых случаях и до 37%, что в свою очередь повлечет значительный рост цен на импортированные автомобили, переход автомобильного импорта в теневой оборот и снижение покупательной способности украинских автопотребителей.

Кроме того, по его словам, «увеличение пошлин повлечет адекватное ограничение со стороны Всемирной торговой организации».

По словам О.НАЗАРЕНКО, на сегодня уже существует 14 схем ввоза автомобилей в Украину без уплаты надлежащих налогов путем использования лазеек в законодательстве (схемы «фиктивное наследство», «переезд на постоянное место проживания», «временный ввоз фиктивным иностранным представительством», «льготник», «целевое назначение для граждан с физическими изъянами через органы социальной опеки» и т.п.). «Если пошлина станет 37% плюс НДС 20%, этими серыми схемами начнут пользоваться», – добавил он.

В свою очередь, как отметил президент ВААИД, президент ООО «Автомобильная группа «Кадиллак, Шевроле» Станислав ЩЕРБИНА, введение таких инициатив, как повышение пошлины, может негативно повлиять на функционирование автомобильного рынка и привести к существенному и необоснованному сокращению поступлений в госбюджет Украины.

При этом он добавил, что автоимпортеры хотят равных условий для всех участников рынка.

Представители ВААИД отмечают, что именно в условиях кризиса ситуация на автомобильном рынке Украины нуждается в особом внимании и контроле со стороны государственной власти, и обращают внимание на то, что без соответствующего государственного контроля, в условиях введения лишь запретов автомобильный рынок Украины может стремительно стать «теневым».

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о минимизации влияния финансового кризиса на развитие автомобилестроения и других отраслей отечественной промышленности)».

Законопроектом вносятся изменения в Законы Украины «О налогообложении прибыли предприятий», «О Едином таможенном тарифе», «О развитии автомобильной промышленности Украины», «О приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине», которые направлены на стимулирование развития отечественной перерабатывающей промышленности и отвечают законодательству Европейского Союза и нормам Всемирной торговой организации.

Предложенными изменениями предусмотрено предоставить право предприятиям перерабатывающей промышленности применять ежегодную 25-процентную норму ускоренной амортизации основных фондов. Также предусмотрено освободить от уплаты ввозной пошлины оборудование и комплектующие изделия к нему, которые не производятся в Украине и ввозятся на таможенную территорию Украины предприятиями перерабатывающей промышленности.

Кроме того, предлагается продлить до 31 декабря 2013 года действие Закона Украины «О развитии автомобильной промышленности Украины» и отнести производство автомобилей, оборудования, комплектующих изделий; разработку и внедрение новейших технологий для сборки и изготовления автомобилей к стратегическим направлениям инновационной деятельности.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) на сегодня насчитывает 102 компании официальных автоимпортеров и автодилеров. Участники ВААИД только за 2007 год уплатили в госбюджет 4,98 млрд. грн. и создали 44 тыс. рабочих мест по всей Украине.