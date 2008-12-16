Компания ”Укрзолото” начала реализацию социального проекта ”Золотые сердца” в поддержку детей-сирот

Киев. 16 декабря. УНИАН. Компания ”Укрзолото” объявила о начале масштабного социального проекта “Золотые сердца”, направленного на поддержку детей-сирот и детских домов и, в частности, намерения оказать благотворительную помощь воспитанникам школы-интерната в городе Радомышле Житомирской области.

Об этом сегодня сообщила генеральный директор ООО «Укрзолото» Елена ЮРИНА на пресс-конференции в УНИАН.

“Мне бы не хотелось называть этот благотворительный проект как “проект” – это слово большее подходит под сферу бизнеса...Мы не говорим о проекте, мы говорим о дружбе с Радомышльской школой-интернатом для детей-сирот”, - сказала Е.ЮРИНА. Она добавила, что в действительности компания не начинает новое для себя дело, а продолжает начатое ранее.

Так, по ее словам, “Укрзолото” уже помогало нескольким детским домам и постоянно как спонсор принимает участие во всеукраинском конкурсе “Налоги глазами детей”, награждая детей-сирот, которые завоевывают призовые места. В настоящее время руководство компании решило заниматься благотворительностью не время от времени, а системно и масштабно, заметила гендиректор компании.

“Так и родилась идея такой дружбы, которую мы назвали “Золотые серця””, - сказала Е.ЮРИНА. Она заверила, что сотрудничество компании с интернатом будет продолжаться достаточно долго, и это будет не только материальная помощь, но и шефство над детьми – они получат возможность общаться со взрослыми, обратиться к старшим за советом, добрым словом и т. п.

Отвечая на вопрос относительно выбора именно Радомышльской школы-интерната, Е.ЮРИНА сообщила, что большинство высших руководителей компании родом именно из Житомирской области, поэтому они решили помочь землякам.

В то же время она заверила, что экономический кризис не повлияет на предоставление “Укрзолотом” помощи детям-сиротам, поскольку компания будет сокращать расходы на другие статьи, например, рекламу, но на социальные проекты – ни в коем случае.

Кроме этого, компания, по словам ее гендиректора, изучает возможность предоставления выпускникам интерната помощи в дальнейшей учебе и в перспективе трудоустраивать их у себя.

Впервые представители компании посетят своих подшефных 19 декабря в День Святого Николая и определят с руководством заведения приоритетность оказания материальной помощи. Как отметила Е.ЮРИНА, представители компании готовы удовлетворить самые неотложные нужды детей: приобрести одежду, питание, компьютеры и т. п.

В свою очередь, заместитель директора Радомышльской школы-интерната для детей-сирот Алла УМАНСКАЯ сообщила, что сейчас в заведении воспитывается 128 детей в возрасте от 2-х до 15-16 лет, и они с благодарностью примут любую помощь.

“Но главное, чего мы ожидаем от этого проекта, - что у детей появятся старшие друзья, которые поддержат их в дальнейшей жизни, ведь, в первую очередь, им нужна родительская поддержка и внимание, жизненный совет и доброе слово”, - сказала она.