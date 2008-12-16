Киев. 16 декабря. УНИАН. Педагоги намерены выработать механизм развития частного образования в Украине.

Об этом сегодня шла речь на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, Президент Ассоциации частных заведений образования города Киева Людмила ПАРАЩЕНКО отметила, что деятельность организации и мероприятий, которые она проводит, направлены на развитие организационных принципов деятельности частных школ и утверждения государственно-общественной модели управления образованием, а также на поиск оптимальных путей взаимодействия научно-академических, властных и общественных организаций для решения проблем частных учебных заведений. Также ассоциация вместе с другими профильными организациями инициирует разработки нормотворческих документов, направленных на демократизацию системы образования, т.е. реальное признание правового статуса учебных заведений частной формы собственности.

Присутствующий на пресс-конференции народный депутат Владимир СТРЕТОВИЧ также заявил, что частное образование нуждается в четком урегулировании на законодательном уровне. Он напомнил, что в Украине официально нет приоритета ни для одного из видов образования, они все одинаковые. Вместе с тем он отметил, что государство должно обращать внимание и поддерживать те заведения образования, которые способны обеспечить высокий уровень знаний учеников, а, следовательно, являются популярными среди украинцев. “Деньги должны идти за детьми”, – сказал В.СТРЕТОВИЧ. По его словам, поэтому задачей профильных организаций является выработка эффективного механизма поддержки частного образования в Украине и подготовка соответствующего законопроекта. Он надеется, что после разблокирования работы Верховной Рады депутаты впоследствии смогут его рассмотреть и принять решение.